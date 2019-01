Cotada para ser um unicórnio brasileiro, Neon tem 63 vagas. Veja salários

São Paulo -Neste ano, o Brasil pode ganhar sete unicórnios, segundo as previsões de especialistas para as startups que podem chegar a valer 1 bilhão de dólares.

Fundada em 2015, a fintech Neon Pagamentos – que oferece contas sem tarifas, cartões de créditos e investimento por meio de plataforma digital – é uma delas.

A empresa teve um 2018 bem de altos e baixos. Dobrou sua base de clientes, e aumentou o número de funcionários de 110 para 190, em dezembro. Mas, quase no mesmo dia em que recebeu um aporte de 72 milhões de reais viu a instituição – chamada de Banco Neon – que estava por trás de suas operações financeiras quebrar e ser liquidada, extrajudicialmente. Rapidamente, Neon Pagamentos foi buscar outro parceiro e fechou com o Banco Votorantim.

Para este ano, a previsão da Neon é acelerar o ritmo de crescimento e para isso, a empresa começou a reforçar o quadro de funcionários. São 63 vagas abertas nas áreas de Tecnologia, Metodologia Ágil, Produto, Cadastro e Business Inteligence, entre outras, que podem ser vistas em detalhes na plataforma de recrutamento Gupy.

No site Love Mondays, em que funcionários avaliam empregadores e informam salários, a Neon Pagamentos tem nota de 3,18 de satisfação geral, tendo recebido 22 avaliações nos últimos 12 meses.

Pouco mais da metade dos funcionários que publicaram seus reviews na plataforma (54%) disse que recomendaria a empresa a um amigo. Entre as críticas de funcionários e ex-funcionários, gestão, organização dos processos e salários prevalecem. O ambiente descontraído e as instalações aparecem como pontos fortes.

A sede da Neon fica em um escritório no bairro dos Jardins, em São Paulo desde abril de 2018. O espaço é aberto e as bancadas são divididas por squads (pequenos times multidisciplinares) numa metodologia de trabalho semelhante àquela adotada pelo Nubank.

Segundo a equipe da Neon, áreas de trabalho colaborativo, de convivência e eventos contribuem para criatividade e bem-estar, enquanto que para momentos de maior concentração estão disponíveis salas de trabalho individuais.

Além do salário, os funcionários têm direito pacote flexível de benefícios e pode escolher entre: assistência médica, assistência odontológica, vale transporte ou fretado, vale refeição, vale alimentação, vale cultura, vale combustível, estacionamento, Gympass, massagem e budget para treinamentos e cursos. Cada funcionário escolhe o benefício que é mais indicado.

Em fevereiro, a empresa também lança dois novos programas para reforçar a atração e retenção de talentos: o “Indicaê”, programa de indicação de candidatos externos, e “Decola”, que tem o objetivo de desenvolver os funcionários.

Salários e cargos

A empresa não divulga os salários oferecidos. No site Love Mondays, usuários informam que, desenvolvedores, por exemplo, ganham por volta de 7 mil reais. Já um analista de sistemas sênior também pode ganhar salário de 7,4 mil e um líder técnico, de 11 mil reais. A média salarial para analista é de 3,2 mil reais.

Confira quais são os cargos disponíveis:

Analista Júnior de Cadastro PF

Analista Júnior de Cadastro PJ

Analista Júnior de CRM

Analista Júnior de Experiência do Cliente

Cientista de Dados (Fraude)

Desenvolvedor Mobile Android

Desenvolvedor .NET Sênior

Desenvolvedor Pleno .NET

Desenvolvedor Sênior iOS

Estagiário de People Analytics

Líder Front-End

QA Analyst