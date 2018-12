Copagaz e 22 empresas recrutam jovens para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

BP Biocombustíveis – estágio

São onze vagas para estudantes de ensino técnico e superior em São Paulo, Ituiutaba (MG), Edeia e Itumbiara (GO).

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de janeiro pelo site

Leroy Merlin – estágio

São 20 vagas para estudantes com graduação prevista entre 2019 e 2021 nos cursos de Arquitetura, Design, Publicidade, Marketing, Administração, Engenharias, Economia, Estatística, Matemática, Psicologia, Pedagogia, Letras e Comunicação.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site da Connekt

Resultados Digitais – estágio

As oportunidades são para trabalhar em Florianópolis (SC). Até 10 estagiários serão contratados e estudantes de todos os cursos que tenham graduação prevista para o período entre 2020 e 2021 podem participar.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de janeiro pelo site da Resultados Digitais

Air Liquide – trainee

A empresa procura estudantes dos cursos de Engenharia Química, Elétrica, Mecânica, de Produção ou Biomédica, com conclusão entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. É necessário disponibilidade para viagens e nível de inglês avançado.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site

Thyssenkrupp – trainee

O programa é para jovens com formação superior concluída entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018 nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Qualidade e Psicologia. É pré-requisito ter inglês fluente

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de janeiro pelo site

Gerdau – estágio

Há oportunidades para universitários nas operações da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso e Tocantins. O programa busca estudantes dos cursos de Engenharias, Ciências Contábeis, Administração, Marketing, Logística, Economia, Psicologia, Geologia, Comércio Exterior, Direito, Sistema de Informação, Ciências da Computação e Química.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de janeiro pelo site do Vagas

TOTAL Lubrificantes – estágio

A Total Lubrificantes oferece 3 vagas para São Paulo (Vila Olímpia) nas áreas jurídica, marketing e controladoria, para os cursos de: direito, marketing e afins, contabilidade, economia, administração, engenharias.

Salário: 1.595 reais e benefícios.

Inscrições: Até 13 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

AkzoNobel – estágio

A fabricante das Tintas Coral lançou seu programa de estágios com 30 vagas para diversas áreas e cursos.

Salário: de R$ 1.680 a R$ 1806 com Vale transporte, Assistência médica, Assistência odontológica, Restaurante no Local e 13º

Inscrições: até 13 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 50 vagas para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP) para diversos cursos e áreas.

Salário: não informado

Inscrições: Até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Kluber – estágio

Programa tem 7 vagas em Barueri (SP) para estudantes de diversos cursos.

Salário: compatível com mercado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

CBA Votorantim – estágio

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), pertencente ao portfólio de negócios da Votorantim S.A, tem 26 vagas abertas no seu programa de estágio. Os estudantes vão trabalhar em Alumínio e Sorocaba.

Salário: compatível com mercado

Inscrições: até 30 de janeiro pelo site da Companhia de Estágios

Copagaz – estágio

Estudantes das áreas de administração, economia, engenharia (produção, mecânica ou elétrica), logística, publicidade e propaganda, marketing, direito e ciências da computação (TI), com formação prevista para o 1º semestre de 2020 até 1º semestre de 2021 podem participar do processo. Ao todo, são onze vagas disponíveis para atuar em São Paulo.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de março pelo site do Nube

Cultura Inglesa – estágio

Há sete oportunidades para estágio em administração de vendas e duas vagas para estágio acadêmico, em São Paulo. Para a área de vendas, a Cultura inglesa busca estudantes do 1º ao 6º semestre nos cursos de Administração de Empresas, Gestão Empresarial, Gestão de Marketing, Gestão de Empresas, Planejamento Estratégico Empresarial ou Tecnologia em Processos Gerenciais e correlatas. Para estágio acadêmico são duas vagas para estudantes do 1º ao 6º semestres de curso superior de Letras: Licenciatura ou Tradução, com nível de inglês fluente ou avançado.

Salário: Bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios (vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e bolsa de estudos integral a partir do 3º mês de contratação).

Inscrições: na seção Trabalhe Conosco do site da Cultura Inglesa . O prazo não foi informado, os candidatos devem conferir se a vaga continua ou já foi retirada (quando concluído o processo seletivo) acompanhando o site.

Grupo PLL – estágio

As oportunidades de estágio para a empresa de assistência técnica de celulares são para quem está cursando o ensino médio ou curso técnico e as vagas são para São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Salário: não informado

Inscrições: por e-mail para SP: selecao.sp@grupopll.com.br, RJ: selecao.rj@grupopll.com.br e BA: selecao.ba@grupopll.com.br. O prazo não foi informado.

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano.

O banco também abriu as inscrições para o estágio de verão para estudantes matriculados em faculdades do exterior. O programa dura entre dois e três meses, na sede do banco em São Paulo (SP). As inscrições ocorrem até janeiro e os estudantes devem começar o estágio a partir de maio de 2019.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Raízen – estágio

Para estudantes dos cursos de administração, agronomia, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, direito, engenharias (todas), estatística, marketing, matemática, pedagogia, psicologia, química, relações internacionais, sistemas de informação e tecnologia da informação, com formação entre dez/2018 a jul/2020. As vagas estão localizadas nos estados do Amazonas, Bahia, DF, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Salário: não informado.

Inscrições: abertas o ano todo e podem ser feitas pelo site

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Whirlpool – estágio

A dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid está com inscrições abertas para o Programa Jovens Talentos 2018/2019 e busca, em todo o País, estudantes para ocupar vagas de estágio. Os selecionados poderão atuar nas regiões onde a empresa possui unidades, em São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC). As vagas são para estudantes de graduação que estejam no penúltimo ou último ano do curso, em todas as áreas de atuação.

Salário: não informado

Inscrições: inscrições ficam abertas o ano todo pelo site Jovens Talentos

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga