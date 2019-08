Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Canoas (RS) – Preocupada em lidar com a ansiedade dos mais jovens, a Unimed Central de Serviços RS tem apostado na comunicação e no espírito de cooperação. Mensalmente, todos os funcionários participam de reuniões setoriais com os gestores de cada área para definir e discutir o andamento das metas.

Os líderes recebem treinamentos do departamento de recursos humanos sobre trabalho em equipe. A empresa acredita que a visão mais tradicional de liderança autoritária e sem diálogo não funciona bem com o público jovem.

Os problemas da companhia também são discutidos por comitês, e o próprio RH procura os colaboradores na hora de rever suas práticas. Para ajudá-los a tomar decisões de carreira e mesmo com questões da vida pessoal, uma psicóloga fica disponível para atendimentos confidenciais.

Todos os cargos da empresa estão definidos no mapa de excelência, que conta ainda com os pré-requisitos para cada um deles. Há liberdade para pedir treinamentos aos gestores e solicitar bolsas voltadas para a educação, que vão de 30% a 50%, o que ajuda na formação dos jovens.

Seguindo o espírito participativo, quem domina uma área ou ferramenta também pode virar multiplicador e oferecer cursos internamente para os colegas. unimed.coop.br/web/centralrs

PONTOS POSITIVOS

O pacote de benefícios é bastante elogiado por ser completo e oferecer valores atraentes. A empresa procura os colaboradores para saber para quais instituições ou programas voluntários eles gostariam de contribuir.

PONTOS A MELHORAR

Em algumas áreas, os funcionários mais jovens sentem falta de espaço para crescer na carreira. Eles também reivindicam uma área de convivência e integração, que deve estar disponível com a inauguração da nova sede.