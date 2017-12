Consultoria registra recorde de candidatos em vagas nestas áreas

São Paulo – A Michael Page, consultoria especializada em recrutamento de média e alta gerência, recebeu número recorde de candidaturas em seleções para posições em área de finanças, em São Paulo, em novembro: planejamento, relações com investidores e fusões e aquisições.

O aumento na procura, segundo Tomás Jafet, gerente executivo da área de Finanças da Michael Page, é da ordem dos 30%, na comparação com novembro do ano passado. Desemprego e insatisfação dos profissionais empregados explicam o recorde de candidaturas.

“Além de ter muita gente disponível no mercado, há profissionais que estão empregados e passaram por um período tenso e estressante e, imaginando que a crise começa a chegar ao fim, entendem que é hora de buscar melhores oportunidades”, afirma Jafet.

Já a oferta de oportunidades não seguiu o mesmo ritmo de candidatos, ainda que o mercado já comece a se posicionar de maneira mais favorável. “A disputa por vaga de emprego é quase uma Fuvest”, diz. Confira os perfis das três posições que mais seduziram profissionais de finanças e veja o aumento do interesse de candidatos registrado em todo o semestre:

Gerente de Relações com Investidores

O que faz: responsável pela prestação de informações ao público investidor, à CVM e Bolsa de Valores, mantendo transparência em relação a todas as informações pertinentes à operação de sua companhia.

Requisitos da vaga: conhecimento de mercado de capitais, fundamentos de finanças corporativas e comunicação clara e objetiva.

Salário: 15 mil reais a 20 mil reais.

Percentual de aumento no semestre: 40%.

Gerente de Planejamento Financeiro

O que faz: elabora, explica e acompanha o orçamento da companhia e todas as suas variações ao longo do calendário estabelecido. Analisa os números gerados pela controladoria para fornecer relatórios que suportem a tomada de decisão dos executivos da empresa.

Requisitos da vaga: visão analítica, senso crítico e boa interpretação de dados. Comunicação clara e objetiva.

Salário: 15 mil reais a 20 mil reais.

Percentual de aumento no semestre: 30%

Gerente de M&A

Área de atuação: Finanças

O que faz: estuda, analisa e executa planos para fusões, aquisições, cisões e demais operações similares com o objetivo de aumentar, diluir ou reduzir a operação de sua companhia no mercado.

Perfil da vaga: pensamento estratégico, visão de longo prazo e diligência com processos de alto risco.

Salário: 15 mil reais a 20 mil reais

Percentual de aumento no semestre: 25%

Posição anunciada de diretor financeiro recebe 400 candidaturas

A maior concorrência registrada em novembro pelo time de recrutamento de finanças da consultoria foi para uma oportunidade anunciada de diretor financeiro: 400 candidatos por vaga. “Nos deixou surpresos porque geralmente recebemos entre 80 e 100 candidaturas para esse tipo de posição”, diz.

Diante do boom de candidatos, chamou a atenção de Jafet o alto número de profissionais dentro do perfil da vaga. “Até com background superior ao que a posição exige. Esses profissionais não estão de olho, num primeiro momento, na remuneração. Querem a chance de oxigenar a carreira e mudar de ambiente após um longo período de crise e gestão de estresse”, diz.