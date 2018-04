Consegue se virar com poucas regras? Empresa tem 100 vagas nesse perfil

São Paulo – O QuintoAndar, startup de aluguel de imóveis, tem 106 vagas abertas em São Paulo para diversos perfis de profissional, em áreas de engenharia, marketing, desenvolvimento de software ou relacionamento com parceiros, entre outras.

As oportunidades também são para variados níveis de experiência. Há demanda para pessoas recém-formadas ou no início da carreira. Em algumas vagas é importante a fluência em inglês. As inscrições já começaram e é possível ver detalhes das vagas e se candidatar no site da empresa.

Autonomia e capacidade de resolver problemas são essenciais para quem quer se destacar no processo seletivo. André Penha, co-fundador do QuintoAndar, diz que é importante que os funcionários saibam trabalhar sem manual de instruções.

“Precisamos de pessoas que conseguem se virar com poucas regras, seguindo valores fundamentais e quebrando problemas grandes em problemas menores para resolver rápido”, explica.

Em expansão, a startup tem um quadro de 280 funcionários e espera chegar a quase 500 em breve. A empresa tem a missão de conectar inquilinos e proprietários. Funciona assim: pela plataforma, o inquilino procura imóveis, agenda a visita, negocia com o proprietário e assina contrato eletrônico. Sem a necessidade de cartório, apresentação de fiador, seguro-fiança ou seguro-caução. Ao proprietário é dada a garantia de receber o valor do aluguel pontualmente, mesmo com atrasos do inquilino.

O salário para as vagas oferecidas não é divulgado, mas é compatível com o mercado, segundo a empresa. No site Love Mondays é possível verificar que, em média, o salário de um analista é de 3.184 reais. O contrato é CLT, com benefícios como vale-refeição, auxílio transporte, assistência médica, entre outros.

Confira as vagas abertas no momento:

– 28 vagas em Relacionamento com Parceiros

– 20 vagas em Engenharia de Software

– 11 vagas em Gestão de Locações

– 13 vagas em Atendimento ao consumidor

– 13 vagas em Marketing

– 7 vagas em Vendas

– 2 vagas em Finanças

– 3 vagas em Gestão de Produto

– 3 vagas em Gestão de Talentos

– 5 vagas em Design de Produto

– 1 vaga para Analista de Negócios