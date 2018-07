Conhece as palavras que são o pesadelo de quem estuda inglês? Teste agora!

São Paulo – Algumas palavras em inglês são muito parecidas e, às vezes, parecidas demais! Mas mesmo que a escrita e a pronúncia sejam semelhantes, o significado será diferente.

É o caso de thought, through, thorough, though e tough. A escrita é muito próxima, mas a pronúncia e o significado de cada uma delas é completamente diferente.

Se você já conhece todas elas, parabéns! Se você não as conhece, o quiz abaixo pode ser um desafio. Tente completar as frases usando thought, through, thorough, though e tough. Se você tiver dificuldade, confira no final do quiz algumas dicas para diferenciá-las.

Para ajudar, aqui estão algumas dicas. Confira a pronúncia de cada uma das palavras (e perceba como elas são diferentes!) em www.forvo.com.

Thought – Passado do verbo think, pensar.

“I thought you were busy.”

Through – Através, no sentido de.

“We walked through the park.”

Thorough – Meticuloso, cuidadoso, aprofundado

“The doctor made a thorough examination of the patient.”

Though – Apesar de, embora

“I need to talk to you, but I have no free time, though.”

Tough – forte, duro, difícil

“He is a tough guy.”