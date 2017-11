Conheça os 10 melhores cursos de MBA do planeta

Para os interessados em fazer MBA no exterior, a escolha da universidade de destino pode soar como desafio. Afinal, são perfis variados e muitos nomes que remetem à excelência na área de negócios, como Harvard e Oxford.

Um bom ponto de partida para selecionar um curso, entretanto, pode vir dos rankings universitários. Esta semana, por exemplo, o ranking QS apontou quais os melhores MBAs de 2018.

Para chegar a tais resultados e estabelecer uma lista de melhores MBAs de 2018 que seja justa, o QS Ranking segue uma metodologia específica. A classificação lista seis métricas para determinar a posição de cada instituição de ensino. São eles: reputação acadêmica, reputação junto aos empregadores, proporção entre o número de alunos e professores, citações por docente, proporção de professores estrangeiros e de alunos do exterior.

Os melhores MBAs de 2018

Os nomes que encabeçam a lista são velhos conhecidos para quem sonha com um curso no exterior na área de negócios. Em primeiro lugar, está a Universidade Harvard, já consolidada como a universidade americana mais prestigiada.

A instituição afirma aceitar candidatos de “todas as trajetórias de vida, todas as indústrias e todas as formas de pensar”. Para ter uma ideia dos motivos por trás da fama da Harvard Business School, basta espiar os nomes de destaque que passaram por lá – entre eles, Sheryl Sandberg, Mitt Romney e Michael Bloomberg.

Em segundo lugar no ranking de melhores MBAs de 2018, está o instituto francês INSEAD, cuja sede localiza-se em Fontainebleau, a 60 quilômetros de Paris, a capital francesa. A instituição, entretanto, já possui campi em outros países, como Singapura, cidade-Estado no sudeste asiático, e Abu Dhabi, no Oriente Médio. Não à toa, o slogan da universidade é “The Business School for the World” e há mais 90 nacionalidades representadas em seu corpo discente.

Para finalizar o pódio, o terceiro lugar entre os melhores MBAs de 2018 ficou para outra escola francesa: HEC Paris. Para ter uma ideia, o mestrado em gerenciamento oferecido pela instituição apresenta um índice de contratação de 91% entre seus ex-alunos, logo nos três primeiros meses de formados. A instituição aparece em outros rankings, como o de melhores escolas para executivos e classificações sobre onde se formaram mais CEOs no mundo.

Confira os dez melhores MBAs de 2018 abaixo e acesse a lista completa no site oficial do QS Ranking :

#1 Universidade Harvard

#2 INSEAD

#3 HEC Paris

#4 Universidade Stanford

#5 London Business School

#6 Universidade da Pensilvânia (Wharton School)

#7 MIT (Sloan School of Management)

#8 Universidade Columbia

#9 Universidade de Oxford (Saïd Business School)

#10 IE Business School

* Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar