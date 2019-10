Conheça o curso da VOCÊ RH que forma os líderes do futuro

Menos de 20% das empresas possuem um sucessor mapeado internamente para comandar a área de recursos humanos. Como consequência, quando um CHRO sai, a companhia precisa recorrer ao mercado para buscar um novo profissional.

Para evitar essa quebra e reduzir o impacto nos negócios, a VOCÊ RH em parceria com o Instituto ProFuturo, da FIA, estão lançando a Academia VOCÊ RH, projeto inédito de desenvolvimento dos potenciais líderes de recursos humanos.

De 7 a 10 de outubro, um time estrelado de professores, executivos e especialistas das mais variadas áreas de conhecimento vão oferecer aulas com diferentes temas de interesse dos gestores de pessoas. Os alunos terão direito a um certificado de conclusão de curso assinado por FIA e VOCÊ RH.

Durante esse período, os participantes também terão a oportunidade de visitar uma empresa cuja práticas de RH são consideradas modernas e participar de painéis e debates conduzidos por VOCÊ RH .

Entre os confirmados estão nomes como Joel Dutra (professor Livre-Docente da FEA-USP e, na FIA, coordenador do PROGEP e Vice Coordenador do curso MBA Recursos Humanos); Luiz Carlos Cabrera (professor da FGV Eaesp e presidente da LCABRERA Consultores), Márcio Fernandes (autor dos best-sellers Felicidade dá Lucro e O Fim do Círculo Vicioso), Ligia Zotini (pesquisadora e pensadora de Futuro e fundadora do Voicers), Renata Lorenz (COO e VP de gente e gestão do Grupo ZAP), Liliane Rocha (fundadora da consultoria Gestão Kairós), Adriana Ferreira (líder de diversidade e inclusão para a América Latina da IBM) e Daniela Grelin (vice-presidente de marcas, comunicação e cultura da Avon).

Para mais informações e inscrições, clique aqui.