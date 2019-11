Conheça as 150 Melhores Empresas para Trabalhar em 2019

São Paulo – Na noite desta terça-feira, 19, foram premiadas as empresas que mais se destacaram em gestão de pessoas e bom ambiente organizacional do ano durante cerimônia em São Paulo com a presença de mais de 700 convidados.

A premiação divulgou o resultado do Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar de 2019, pesquisa realizada pela equipe da revista em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). A edição deste ano teve participação de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise.

Além dos mais de 250.000 empregados que responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 87 cidades nas cinco regiões do país para conhecer 202 companhias. Os jornalistas conversaram com mais de 4.000 funcionários e produziram cerca de 900 horas de entrevistas.

Em seu discuso, Fábio Carvalho, presidente do Grupo Abril e publisher, destacou o valor da contribuição das empresas participantes no Guia para a sociedade.

“As empresas que estão aqui hoje se destacaram na ciência de combinação de talentos, valores que vão render muitos dividendos nos novos paradigmas produtivos que a gente vai ver se desenvolver nos próximos anos e vão acelerar cada vez mais. Esse prêmio reconhece uma maturidade e uma capacidade de inovação institucional extremamente importante que é esse de fomentar, de um lado, o bem estar e, de outro, a produtividade de todos os colaboradores”, disse Carvalho.

O prêmio mais esperado, o de Empresa do Ano, foi para a Kordsa, multinacional turca com sede em Camaçari (BA), que produz filamentos para pneus. A empresa foi a líder no setor de Indústrias Diversas.

No palco, o diretor presidente da Kordsa, João Augusto Teixeira dos Santos, celebrou a realização de um sonho e agradeceu aos funcionários da empresa que vivenciou uma reviravolta em seus índices de engajamento. “Quero agradecer às 400 pessoas que estão celebrando em Camaçari (BA) agora, vamos fazer um churrasco lá. Essa é uma trajetória de oito anos que a gente vem lutando para conseguir mudar e a gente agradece muito às pessoas da Kordsa que ajudaram a gente a fazer a mudança “, disse Santos.

A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação. Além disso, houve prêmios para os destaques em categorias de gestão de pessoas, como Carreira e Remuneração.

A nota final, batizada de Índice de Felicidade no Trabalho (IFT), é formada por dois índices: o Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT), no qual os funcionários avaliam as organizações, e o Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas (IQGP), em que a FIA e VOCÊ S/A avaliam as práticas das organizações. O IQAT tem peso de 65% na nota final; enquanto o IQGP vale 35%.

O Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar 2019 chega às bancas e aos assinantes a partir de 21/11.

Confira a lista das 150 Melhores aqui:

1. Agronegócio

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: São Martinho 86.3 Agro Amazônia 79.6 O Telhar 77.9 Louis Dreyfrus 76.7 SLC Agrícola 76.6 Bunge 76.0 Adama Brasil 74.9

2.Bancos

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT ) Melhor do Setor: Itaú Unibanco 82.3 Bradesco 79.8 Banco do Brasil 75.0

3. Bens de Consumo

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Brasal Refrigerantes 87.1 Santa Helena 83.9 Amêndoas do Brasil 81.5 Uberlândia Refrescos 81.3 Grupo Boticário 79.7 Bem Brasil Alimentos 78.5 Nestlé 77.6 Grupo Levvo 77.2 Avon 74.9 Dori Alimentos 74.9

4. Construção Civil

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Weber Saint Gobain 81.9 Pormade Portas 81.1 Tigre 79.9 Prumo Engenharia Eireli 79.2 MPD Engenharia 77.6 Votorantim Cimentos 75.9 A Yoshii Engenharia 75.3 Portinari 75.3 Construtora Planeta 73.6

5. Cooperativas de Saúde

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: Hospital Unimed Sul Capixaba 86.5 Unimed Pato Branco 83.7 Unimed Sorocaba 82.2 Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo 81.5 Central Nacional Unimed 81.4 Unimed Sul Capaxiba 81.4 Unimed Volta Redonda 80.7 Unimed Central de Serviços RS 79.9 Unimed Vale dos Sinos 79.7 Unimed Curitiba – Laboratório 78.9 Unimed Curitiba 78.3 Unimed São José do Rio Preto 77.9 Unimed Cascavel 77.8 Hospital Doutor Miguel Soeiro 77.7 Unimed Porto Alegre 77.5 Hospital Unimed Vitória – HU 77.4 Unimed Vitória 77.2 Unimed Jaboticabal 75.1 Unimed Litoral Sul – RS 74.9 Unimed Amparo 74.7 Unimed Federação Rio 73.9

6. Educação

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: Sebrae RN 82.6 Sebrae Paraná 82.5 Senac-RN 75.5 Sebrae-Roraima 75.4 Unesc 74.0

7. Empresas de Benefícios

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: Sodexo 82.4 Alelo 78.3 Ticket 77.9

8. Energia

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: Cemar 82.1 Celpa 78.3 AES Tietê 77.4 CPFL Energia 76.4 Cenegede-Ceará 74.3 EDP Brasil 74.2 Cenegede-Pernambuco 73.6

9. Fabricantes de Embalagens

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Brasilata 83.7 Termotecnica 76.8 Tetra Pak 75.1

10. Farmacêutico

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor setor: Vallée S/A 80.8 Eli Lily 79.5 MSD Farmacêutica 73.7

11. Indústria Automotiva

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Volvo 85.7 Renault do Brasil 82.7 CNH Industrial 81.3 Zen S/A 80.7 Continental Pneus 77.8 Android 76.9 Filtros Tecfil 76.0

12. Indústrias Diversas

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Kordsa 87.5 Weg 85.3 Suzano 83.8 Intelbrás 82.5 Scheinder Electric 82.3 Electrolux 81.3 Ufo Way Denim Brasil 81.2 Brascabos 79.7 Siemens 78.7 Atlas Schindler 77.7 Ahlstrom-Munksjö 77.6 Kyly 77.6 Coats Corrente 77.2 Ingredion 75.8 Continental ContiTech 75.4

13. Logística e Transporte

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Campeão de Setor: VLI 82.3 Martin Brower 76.5 RTE Rodonaves 74.0

14. Química e Petroquímica

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Lanxess 86.4 Basf 82.4 Dow Brasil 82.0 Peróxidos do Brasil 81.7 Rhodia – Grupo Solvay 80.2 Cristal Brasil 77.2 Givaudan 76.1

15. Saúde e Nutrição Animal

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: MSD Saúde Animal 83.8 Special Dogs 79.3 Zoetis 76.6 Elanco Saúde Animal 75.9

16. Serviços de Saúde

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: São Bernardo Saúde 85.4 Sabin Medicina Diagnóstica 83.7 Hospital Albert Einstein 82.3 São Bernardo Apart Hospital 82.2 Fundação Pró-Rim 81.5 Crool Centro Odontológico 78.5

17. Serviços Diversos

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Meirelles e Freitas Cobrança Digital 85.3 Águas Guariroba 82.7 Aviva 76.4 Cobmax Sales Center 75.6 Cataratas do Iguaçu 75.3 Inec 75.3 Gol Linhas Aéreas 75.1 PwC 74.6 Vivo 74.6 ADP 74.0 EPPO 74.0 Cagece 73.8

18. Serviços Financeiros

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor do setor: Seguros Unimed 82.2 Sicredi 81.9 Sompo Seguros 81.5 Paschoalotto 80.9 Uniprime Norte do Paraná 79.6 Grupo Sabemi 79.1 Cielo 78.0 Sicoob São Miguel SC 76.6 Losango 76.0 Brasil Prev 75.7 Rodobens 75.7 Sicoob Credicitrus 74.4

19. Siderurgia

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: Alcoa 86.6 Aperam BioEnergia 80.8 Aperam South America 80.2

20. Tecnologia e Computação

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Melhor de setor: ClearSale 81.8 DB1 Global Software 79.8 Instituto de Pesquisas Eldorado 78.4 TecnoSpeed 78.3 Mercado Eletrônico 74.2 Thoughtworks 74.2

21. Varejo