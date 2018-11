São Paulo – Nesta terça-feira, dia 6, foram premiadas as empresas que mais se destacaram em gestão de pessoas e bom ambiente organizacional do ano durante cerimônia em São Paulo com a presença de 710 convidados.

A premiação divulgou o resultado do Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar, pesquisa realizada pela equipe da revista em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA). A edição deste ano teve participação recorde de 500 empresas, que se inscreveram voluntariamente para minuciosa análise.

Além dos mais de 270.000 empregados que responderam à pesquisa, a redação de VOCÊ S/A percorreu 96 cidades em 21 estados das cinco regiões do país para conhecer 291 organizações participantes.

O prêmio mais esperado, o de Empresa do Ano, foi para a São Martinho, companhia com sede em Pradópolis (SP), que participa do Guia há 7 anos e possui 11.767 funcionários. A empresa foi a líder no setor de Agronegócio.

A pesquisa foi dividida em 21 setores da economia e as líderes de cada um foram homenageadas na cerimônia de premiação.

Após grande reformulação da metodologia em 2016, esta edição trouxe nova atualização. Com o intuito de equilibrar a avaliação das empresas com os funcionários mais felizes e também com as práticas mais modernas de RH, o Índice de Felicidade no Trabalho (IFT) começou a ter pesos diferentes na sua composição de notas.

O Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT), no qual os funcionários avaliam as organizações, e o Índice de Qualidade de Gestão de Pessoas (IQGP), em que a FIA e VOCÊ S/A avaliam as práticas das organizações, passam a ter peso de 65% e 35% na nota final, respectivamente. Até o ano passado essa composição era de 70% e 30%.

O Guia VOCÊ S/A – As 150 Melhores Empresas para Trabalhar será lançado nesta terça-feira, dia 7, e ficará disponível nas bancas, tablets e celulares. Confira aqui a lista completa das campeãs de 2018:

1. Agronegócio

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) São Martinho 86,9 Monsanto do Brasil 81 Bunge 76,5 ADAMA BRASIL S/A 75,7 O TELHAR AGROPECUÁRIA 74,8 CerradinhoBio 74,6 USINA CORURIPE 74,1 MOINHO GLOBO 72,8 Louis Dreyfus Company Brasil S.A. 72,5

2. Bancos

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Itaú Unibanco 83,4 Banco Bradesco 78,3 Nubank 77,7 Banco do Brasil 75,8 Agibank 75,6

3. Bens de consumo – alimentos e bebidas

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Brasal Refrigerantes 86,3 Santa Helena 81,6 Amêndoas do Brasil 79,8 Cervejaria Ambev 79,8

4. Bens de consumo – higiene e beleza

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Grupo Boticário 76,3 AVON 74,9 NIVEA 74

5. Construção civil

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Pormade Portas 82,4 Weber Saint-Gobain 82,4 Tigre 76,2 PORTINARI 75,2 MPD Engenharia 74,2 Grupo A.Yoshii Engenharia 74

6. Cooperativas financeiras

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Sicredi 82,1 Sicoob Credicitrus 79,2 UNIPRIME NORTE DO PARANÁ 78,1 SICOOB CREDIRIODOCE 77,1 Sicoob São Miguel SC 75,8 Seguros Unimed 73,6

7. Cooperativas de saúde

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Unimed Sorocaba 82,5 Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo 82,3 HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 81,8 UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 81,6 Unimed Central de Serviços RS 80,7 Hospital Dr. Miguel Soeiro 77,7 UNIMED PORTO ALEGRE 77,4 UNIMED VALE DO SINOS 77,4 Unimed Volta Redonda 76,8 UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 76,7 UNIMED DE CASCAVEL 76,6 Unimed Pato Branco Cooperativa de Trabalho Médico 74,6 UNIMED VITÓRIA 74,3 UNIMED CURITIBA 73 Central Nacional Unimed 72,8 HOSPITAL UNIMED VITÓRIA – HU 72,6

8. Educação

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) SEBRAE PARANÁ 81,7 Sebrae/MS 81,5 SEBRAE/RN 81,4 SENAC RN 75,9 UNISC 74,6 SEBRAE RORAIMA 73,9

9. Energia

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) CEMAR 81,6 AES Tietê 78,3 CELPA 77,9 CENEGED CEARÁ 76,8 EDP BRASIL 74,5 Eletropaulo 74,2 Copel 73,7 CENEGED PERNAMBUCO 73

10. Fabricantes de embalagens

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) BRASILATA 82,7 TERMOTÉCNICA 82,4 Tetra Pak 72,9

11. Farmacêutico

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Takeda 82,4 Eli Lilly do Brasil 78,3 Sanofi 73,5

12. Indústria automotiva

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Grupo Volvo América Latina 86,5 Renault do Brasil S/A 83,9 CNH Industrial 81,8 ZEN S.A. 79,3 ANDROID 78,7 Continental Pneus 78,2 Filtros Tecfil 77,3 Joyson Safety Systems – Planta Piçarras 75,8 Reydel Automotive 73,7

13. Indústrias diversas

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) WEG 86,4 Suzano Papel e Celulose 85 INTELBRAS S/A 82,7 Whirlpool Latin America 82,3 Electrolux 80,2 Siemens 78,9 Coats Corrente 78,7 Schneider Electric 78,4 Kordsa 78,3 Brascabos 78,3 Ahlstrom-Munksjö 77,2 Atlas Schindler 76,6 KYLY 76 São Marco 75,9 Ingredion 75,3 Coteminas 74 Parker Hannifin 73,4 KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A 73

14. Químico e petroquímico

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) BASF 82,1 Dow Brasil 81,4 Bayer 75,6 Covestro 72,5

15. Saúde e nutrição animal

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) MSD Saúde Animal 83,1 SPECIAL DOG 82,1 Zoetis 76,5 Elanco Saúde Animal 75,7

16. Serviços de saúde

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Fundação Pró-Rim 83,9 Hospital Albert Einstein 83,8 SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA 83,5 CROOL CENTRO ODONTOLOGICO 83 SÃO BERNARDO SAÚDE 82,2 SÃO BERNARDO APART HOSPITAL 80,7

17. Serviços diversos

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) MEIRELES E FREITAS COBRANÇA DIGITAL 84,1 ÁGUAS GUARIROBA 84 Sodexo Benefícios e Incentivos 81,9 Valor da Logistica Integrada (VLI) 80,5 GRUPO RIO QUENTE 79,3 Votorantim 79,2 Grupo Engefort 78,5 Martin Brower 76,4 FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS 76,1 ADP 75,7 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS 74,8 SESC MS 74,5 Ticket Serviços 74,2 Telefônica | Vivo 73,8 PwC 73,5 Mútua de Assistência dos Profissionais do CREA 73,1 Luandre 72,5

18. Serviços financeiros

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Cielo 78,9 GRUPO SABEMI 77 PASCHOALOTTO SA 76,6 LOSANGO 76,5 Brasilprev 74,2 Rodobens 73,4

19. Siderurgia

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) Alcoa 82,1 Aperam South America 80 TAMARANA TECNOLOGIA 75,8

20. Tecnologia e computação

EMPRESA ÍNDICE DE FELICIDADE NO TRABALHO (IFT) ClearSale 83 SAP Labs Latin America 82,6 DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A 77,1 Instituto de Pesquisas Eldorado 76,7 IBM Brasil 74,6 KingHost 74,5 Locaweb 74,3 Teleperformance 74,3

21. Varejo