Conheça a empresa com 45% da liderança formada por jovens

Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Bauru (SP) – Em uma empresa em que 63% dos profissionais têm menos de 27 anos, é natural que os jovens se sintam acolhidos e “em casa”, mesmo que a rotina de trabalho na operação de cobranças seja pesada. Isso acontece porque a ­Paschoalotto ouve o que os funcionários têm a dizer.

“Antes, o líder era muito agressivo e deixava a equipe tensa. Agora, nossa nova líder, que é excelente, é muito mais empática com a equipe”, afirma uma jovem profissional.

A companhia tem apostado ainda mais em treinamentos, a fim de capacitar a mão de obra e alavancar a produtividade, já que muitos dos colaboradores estão em seu primeiro emprego. O investimento em desenvolvimento interno resultou em uma liderança formada em sua maioria (95%) por pratas da casa e, entre esses líderes, 45% têm até 26 anos.

A empresa também inovou em comunicação. “Como alguns funcionários não têm e-mail, mas todos têm celular, criamos um aplicativo de rede social interna. Nessa plataforma, incentivamos a interação e o reconhecimento informal”, afirma Eric Garmes de Oliveira, vice-presidente e responsável pelo RH da Paschoalotto.

Com a diversidade como uma de suas bandeiras, a empresa também busca treinar os profissionais em diferenças geracionais. paschoalotto.com.br



PONTOS POSITIVOS

Para os jovens, o pacote de benefícios, a flexibilidade para mudar de área, a oportunidade de crescimento e o horário de trabalho são os destaques. Eles também citam confiança e clima organizacional.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens pedem mais reconhecimento e feedbacks. São lembrados ainda o vale-refeição e o plano de saúde, uma vez que os valores do primeiro e a qualidade do segundo variam de acordo com a localidade ou o cargo.