Deputado do RJ faz processo seletivo para assessores e paga até R$ 9,8 mil

São Paulo – O deputado mais novo eleito para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Renan Ferreirinha (PSB) abriu processo seletivo para contratar sete funcionários para seu gabinete.

Visando mais transparência e eficiência para formar sua equipe, o deputado de 25 anos procura profissionais para preencher os cargos de assessor administrativo, especialista em educação, assessor de fiscalização, orçamento e finanças, analista sênior, gestor de projetos, assessor de imprensa e designer e editor de vídeos.

As posições são para cargos em comissão de direção e assessoramento legislativo, conhecidos como “cargos comissionadas”. Os salários podem variar de 4 mil a 9.800 reais, dependendo da vaga e da experiência da pessoa selecionada.

As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira, dia 15, através do site do parlamentar.

Formando em economia e ciência política na Universidade de Harvard, Ferreirinha foi eleito no ano passado com mais de 24 mil votos. Ele é co-fundador do Mapa Educação, movimento para melhorar o ensino brasileiro, e do Acredito, movimento suprapartidário de renovação política.

O processo contará com cinco etapas eliminatórias, contando com testes de competências e entrevistas, que poderão ser realizados online. O primeiro pré-requisito para as vagas é a disponibilidade para residir no Rio de Janeiro.

Para realizar esta seleção inédita no estado, a equipe do deputado buscou parceria com a Fundação Estudar e a Fundação Legisla para auxiliar no processo.

O resultado final do processo sai no dia 28 de janeiro, com as atividades se iniciando no dia primeiro de fevereiro. Antes disso, serão realizados presencialmente um treinamento e integração da equipe na última semana de janeiro.

Para tirar todas as dúvidas sobre o processo e as vagas, o deputado realizará uma transmissão ao vivo no seu perfil do Facebook hoje, às 19h30. Confira as descrições e requisitos para cada vaga:

Assessor administrativo

Para a vaga, o deputado procura um profissional organizado, com ótima comunicação verbal e escrita em português e nível avançado de inglês. Entre suas funções, o assessor irá realizar os trâmites administrativos entre o Gabinete e os departamentos da ALERJ, organizar a documentação e redigir ofícios e correspondências.

Especialista em educação

O funcionário irá acompanhar políticas públicas de educação, fiscalizar a secretaria estadual de Educação e desenvolver relacionamento com atores do setor, entre outras funções. É necessário que candidato tenha experiência mínima de três anos na área.

Assessor de fiscalização, orçamento e finanças

É requisito para a vaga ter experiência com orçamento e finanças públicas.Conhecimentos sobre processo legislativo são um diferencial. A pessoa vai analisar o diário oficial, acompanhar o orçamento do governo estadual, elaborar estudos e emendas orçamentárias.

Analista sênior

O deputado procura um profissional com formação (mestrado, doutorado ou MBA) em economia, políticas públicas, administração pública ou áreas correlatas, além de ter experiência com consultoria econômica, estratégica e de políticas públicas, ou experiência acadêmica com análise de dados.

Gestor de projetos

Na descrição da vaga, o único requisito é a experiência com gestão por resultados. Essa vaga tem como principal função o monitoramento de tarefas, prazos e responsáveis.

Assessor de imprensa

O candidato precisa ter dois anos de experiência na função de assessor de imprensa. Sua função será manter o contato com veículos de comunicação, monitorar o noticiário, elaborar releases e textos, entre outras atividades.

Designer e editor de vídeos

O profissional vai elaborar a identidade visual do mandato, desenvolver peças gráficas para redes sociais e site e editar fotos e vídeos. Para isso, o processo pede experiência com softwares de design e edição de imagens, além de possuir os equipamentos necessários para as atividades da vaga.