Confira 63 concursos públicos para quem quer ganhar mais de R$ 5 mil

Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Exército Brasileiro — Departamento de Educação e Cultura do Exército (Decex)

São 1.100 vagas de nível médio para a Escola de Sargentos das Armas.

Salário: até 5.049,00 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

Marinha do Brasil

São 66 vagas de nível superior para médicos, engenheiros, quadro de apoio à saúde e cirurgiões dentistas.

Salário: 8.671,32 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

IBGE

São 208.695 vagas temporárias para a realização do censo e mais 180.557 vagas para a função de recenseador em todo o Brasil.

Salário: até 2.100 reais

Inscrições: até dia 24 de março pelo site da Cebraspe

Sul e Sudeste

SP — Prefeitura de Jundiaí

São 17 vagas de nível superior para os cargos de professor de educação básica I, educador esportivo e professor de artes.

Salário: até 7.243,31 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site da Vunesp

SP — Câmara Municipal de Mogi Mirim

São 5 vagas de nível superior para para analista legislativo (4 vagas) e jornalista.

Salário: até 5.196,00 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site da Vunesp

SP — Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho

São 19 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico da saúde da famiília e bibliotecário.

Salário: até 14.054,93 reais

Inscrições: até 22 de março pelo site

SP — Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

São 13 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para técnico em informática, advogado, técnico em saneamento, assistente social, técnico em segurança do trabalho, engenheiro e contador.

Salário: até 9.449,54 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Vunesp

SP — Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba

São 30 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para analista de software, biólogo, engenheiro mecânico, procurador, programador júnior, entre outros.

Salário: até 6.042,46 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site da Vunesp

SP — Prefeitura de Capão Bonito

São 53 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.500 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

SP — Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)

Uma vaga para professor para o curso de jornalismo.

Salário: até 11.069,17 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site

SP — Prefeitura de Campinas

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, agente administrativo e procurador.

Salário: até 8.286,45 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do Instituto Mais

SP – Câmara Municipal de Jandira

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para gestor de recursos humanos, procurador jurídico e analista legislativo.

Salário: até 6.055,71 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site

SP – Câmara Municipal de Santa Isabel

São 6 vagas de nível médio

Salário: até 5.826,75 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site

SP – Prefeitura de Atibaia

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para economista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, jornalista, psicólogo, entre outros.

Salário: até 5.223,26 reais

Inscrições: até 7 de abril pelo site do Ibamsp

SP — Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro

São 48 vagas de nível médio, técnico e superior, com vagas para médicos e agentes comunitários de saúde.

Salário: até 10.663,50 reais

Inscrições: até 13 de abril pelo site do Instituto Mais

RJ — Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde)

São 783 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 13.800 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site

ES — Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)

São 9 vagas temporárias de nível superior.

Salário: até 5.416,56 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site

MG — Prefeitura de Caraí

São 129 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.715,20 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site

MG — Prefeitura Municipal de Pirajuba

São 13 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para cirurgião dentista e psicólogo.

Salário: até 14.166,55 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site

MG — Prefeitura de Mariana

São 65 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 12.000 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do Gestão de Concursos

MG — Prefeitura de Carbonita

São 52 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, procurador municipal, entre outros.

Salário: até 6.000 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site

MG — Prefeitura de Crisólita

São 82 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para psicólogo, nutricionista e supervisor pedagógico.

Salário: até 9.947,27 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site do Seap Concursos

MG — Prefeitura de Dores do Indaiá

São 49 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, pedagogo e nutricionista.

Salário: até 13.000 reais

Inscrições: até 24 de março pelo site do Elo Assessoria

MG — Prefeitura de Frutal

São 94 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, engenheiro eletricista e assistente social.

Salário: até 6.106,84 reais

Inscrições: até 26 de março pelo site

MG — Prefeitura de São Sebastião do Maranhão

São 56 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, contador e engenheiro civil.

Salário: até 10.000 reais

Inscrições: até 28 de março pelo site do Seap Concursos

MG — Prefeitura de Juramento

São 99 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 13 de abril pelo site

PR — Prefeitura de Carambeí

São 18 vagas de nível superior.

Salário: até 5.082,88 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

PR — Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 289 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.200 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do Nosso Rumo

PR — Prefeitura de Grandes Rios

São 127 vagas de nível médio e técnico.

Salário: até 7.000 reais

Inscrições: até 25 de março pelo site da Fundação Fafipa

PR — Prefeitura de Loanda

São 21 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, médico, entre outros.

Salário: até 13.309,14 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site da Fundação Fafipa

PR — Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar)

São 80 vagas de nível médio e superior para os cargos de médico veterinário e técnico de manejo e meio ambiente.

Salário: até 6.679,93 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site

PR — Prefeitura de Catanduvas

São 22 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 18.016,59 reais

Inscrições: até 9 de abril pelo site da Fauel

PR — Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

São 52 vagas de nível fundamental, médio e superior para cargos como enfermeiro e biomédico.

Salário: até 5.695,78 reais

Inscrições: até 12 de abril pelo site da Fundação Fafipa

SC — Prefeitura de Bom Jesus

São 44 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 11.007,05 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site do Fundatec

SC — Prefeitura de Água Doce

São 9 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 18.623,24 reais

Inscrições: até 20 de março pelo site do NBS Provas

SC — Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.236,87 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

SC — Tribunal de Justiça de Santa Catarina

São vagas de nível médio e superior para analista administrativo, analista de sistemas, assistente social, médico, psicólogo e técnico judiciário auxiliar.

Salário: até 6.639,06 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site da Fundação Carlos Chagas

SC — Prefeitura de Palhoça

São 14 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 7.141,66 reais

Inscrições: até 3 de abril pelo site

SC — Prefeitura Municipal de São João Batista

São 2 vagas de nivel superior para médicos no regime de 20 horas e 40 horas.

Salário: até 10.154,08 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do NBS Provas

SC — Prefeitura de Coronel Freitas

São 40 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 16.280,81 reais

Inscrições: até 8 de abril pelo site da Fepese

RS — Prefeitura de Trindade do Sul

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.000 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

RS — Prefeitura de Alpestre

São 33 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.556,62 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site da Fundatec

RS — Prefeitura Municipal de Pejuçara

São 32 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.914,72 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site da Fundação La Salle

RS — Prefeitura de São Leopoldo

São 16 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 6.721,58 reais

Inscrições: até 2 de abril pelo site da Fundação La Salle

GO — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mineiros

São 389 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.990,44 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site

MT — Prefeitura de Cocalino

São 92 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10.418,16 reais

Inscrições: até 19 de março pelo site Método e Soluções

MT — Câmara Municipal de Itiquira

São 10 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 6.134,06 reais

Inscrições: até 1 de abril pelo site do Atame

MS — Prefeitura de Água Clara

São 362 vagas de nível alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 10.830,78 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site

Norte e Nordeste

AP — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá

São 18 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 6.612,77 reais

Inscrições: até 6 de abril pelo site do Quadrix

CE — Prefeitura Municipal de Jaguaribe

São 231 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para professor de inglês, biomédico e farmacêutico.

Salário: até 9.813,42 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site do Idib

CE — Prefeitura de Groaíras

São 72 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico veterinário e psicólogo.

Salário: até 5.130,98 reais

Inscrições: até 19 de abril pelo site do Ibid

PE — Prefeitura de Lagoa do Carro

São 193 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para advogado, contador e procurador.

Salário: até 6.000 reais

Inscrições: até 18 de março pelo site

PE — Prefeitura de Abreu e Lima

São 522 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 5.000 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do FGV Projetos

PE — Prefeitura de Granito

São 40 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para médico plantonista, nutricionista e professor de educação física.

Salário: até 11.000 reais

Inscrições: até 27 de março pelo site

PE — Prefeitura de Araçoiaba

São 370 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 31 de março pelo site

PE — Santa Maria da Boa Vista

São 59 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 9.000 reais

Inscrições: até 10 de abril pelo site

PE — Prefeitura de Gravatá

São 515 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 11.000 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PB — Prefeitura Municipal de Tenório

São 76 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 15.500 reais

Inscrições: até 8 de abril pelo site

TO — Prefeitura de Arraias

São 173 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.552,00 reais

Inscrições: até 20 de março, confira mais informações pelo edital

MA — Prefeitura de São Pedro dos Crentes

São 60 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 13.000 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site

PA — Prefeitura Municipal de Xinguara

São 354 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para professores de diversas áreas, arquiteto e engenherio civil.

Salário: até 6.253,75 reais

Inscrições: até 5 de abril pelo site

RO — Prefeitura de Chupinguaia

São 66 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para professor, nutricionista, médico e bioquímico.

Salário: até 5.292,00 reais

Inscrições: até 23 de março pelo site do MS Concursos

RO — Tribunal de Justiça de Rondônia

São 19 vagas de nível superior em Porto Velho.

Salário: não informado

Inscrições: até 17 de abril pelo site