Confira 63 bolsas para estudar em países como Canadá, EUA e Alemanha

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Dessa vez, na virada do ano, destacamos algumas bolsas de estudo com prazo de inscrição até o fim do ano, e muitas outras que recebem candidaturas ao longo dos primeiros meses de 2020.

Por isso, a seleção atual inclui as melhores bolsas tanto em dezembro quanto em janeiro. Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais. Confira!

Para cursos curtos

Programa internacional de mentoria tem bolsas de estudo para jovens

O Global Changemakers Mentorship Program é um programa de mentoria para jovens que tem o objetivo de ajudá-los a realizar seu potencial por meio de auto-conhecimento e ação. Com 12 semanas de duração, ele coloca jovens de 15 a 22 anos em contato com mentores escolhidos de uma rede. As inscrições vão até 13 de dezembro.

O programa cobra um valor de U$ 100 (cerca de R$ 420), sendo que US$ 10 (R$ 42 aproximadamente) são uma taxa de inscrição não-reembolsável. No entanto, é possível solicitar bolsa para o programa — nesse caso, apenas a taxa de inscrição deve ser paga.

Inscrições abertas para o preparatório gratuito da Fundação Estudar!

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para seu programa de preparação com foco em jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Totalmente gratuito, o Prep Estudar Fora tem como objetivo oferecer orientação sobre o processo de candidatura a universidades de fora do país. As inscrições geralmente acontecem entre os meses de fevereiro e abril, mas, esse ano, estão sendo antecipadas para que os estudantes tenham ainda mais tempo para se preparar. O prazo para se inscrever vai até 16 dezembro, pelo site.

Serão selecionados cerca de 40 estudantes, que receberão orientação individualizada de especialistas sobre o processo de application utilizado na seleção para graduação no exterior, especialmente por instituições norte-americanas. Serão abordados temas como provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, etc. Ao longo do ano, os jovens também são acompanhados por um mentor que tenha cursado a graduação em outro país. A organização também proporciona auxílio financeiro para os custos do application, caso necessário.

ETH Zurich oferece bolsas de estudo para cursos de verão para graduação e mestrado

A ETH Zurich, a melhor universidade da Suíça e uma das 10 melhores universidades do mundo, está recebendo inscrições para o ETH Student Summer Research Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas para cursos de verão, com dois meses de duração, voltado a alunos que estão atualmente na graduação ou mestrado na área de Ciência da Computação ou cursos relacionados. As inscrições vão até 15 de dezembro!

De julho a agosto de 2020, os estudantes trabalharão no Departamento de Ciência da Computação da ETH Zurich envolvidos em projetos de pesquisa. Os bolsistas recebem uma “mesada” de 1.750 francos suíços (equivalentes a cerca de R$ 7.260 na cotação atual) enquanto durar o programa. Esse valor é voltado para cobrir os gastos dos participantes com acomodação e alimentação. A bolsa também contempla despesas com viagem e obtenção de visto; no entanto, o bolsista deve arcar com esses custos e, depois, apresentar comprovantes para poder ser reembolsado.

Bolsas de estudo para músicos em programa de um mês de duração nos EUA

Estão abertas as inscrições para o OneBeat 2020, um programa organizado pela Secretaria de Educação e Cultura do Departamento de Estado dos EUA. O programa oferece bolsas para músicos de 44 países diferentes — incluindo o Brasil — para que eles participem de um programa de um mês de duração nos Estados Unidos. As inscrições vão até 20 de dezembro.

No total, o programa tem entre 30 e 33 dias de duração. As bolsas cobrem integralmente os custos de participação no programa. Isso inclui também passagens aéreas, acomodação e um valor diário para que eles arquem com despesas de alimentação e outros gastos.

Bolsas para cursos curtos de aperfeiçoamento profissional em Israel

A Oraganização dos Estados Americanos (OEA) está oferecendo 500 bolsas de estudo para cursos curtos de aperfeiçoamento profissional em Israel, no Galilee International Management Institute (GIMI). Os cursos têm duração de 12 a 14 dias e começam entre julho e dezembo de 2019, dependendo do curso. As inscrições vão até dezembro.

Há cursos disponíveis sobre diversos temas, desde gestão de recursos humanos até inovações bancárias e estratégias financeiras. Um calendário completo dos cursos disponíveis no segundo semestre pode ser visto aqui. Em todos os casos, as bolsas de estudo cobrem integralmente os tuition fees dos cursos, que chegam cerca de US$ 3.000 (R$ 11.600). O estudante aidna terá que arcar com despesas de acomodação, alimentação e transporte, no entanto.

Concurso tem viagem de uma semana para a África do Sul como prêmio

A Prodigy Finance, fintech que oferece financiamento para estudantes em busca de uma pós-graduação no exterior, está com inscrições abertas para seu concurso Go Global. O concurso levará dois estudantes que pretendam fazer pós-graduação em 2020 para uma viagem para a África do Sul, sede da fintech, com tudo pago por uma semana. As inscrições vão até 31 de dezembro.

Serão cobertos os valores referentes às passagens aéreas e à emissão do visto para a África do Sul. Além disso, segundo as regras do concurso, os dois vencedores também receberão um valor diário equivalente a 25 libras para arcar com custos de transporte e alimentação. Ao longo da viagem, eles se envolverão em atividades no escritório da fintech para conhecer o funcionamento da empresa. Estima-se que elas durem um total de 20 horas entre 5 dias.

O terceiro colocado do concurso receberão um MacBook Air com valor estimado em US$ 1.100. E todos os finalistas receberão um valor de US$ 200 para aplicar em plataformas de aprendizado online, como Udemy, Udacity, Khan Academy, Coursera ou LinkedIn Learning.

Curso de verão em Yale oferece bolsas de estudo para alunos do Ensino Médio

A Universidade Yale, que está entre as 20 melhores do mundo no ranking da consultoria Quacquarelli Symonds, oferece bolsas de necessidade financeira para estudantes do ensino médio que sejam aceitos para participar do programa Yale Young Global Scholars Program (YYGS). As inscrições vão somente até o dia 15 de janeiro pelo site do programa.

YYGS é um curso de duas semanas que reúne jovens do ensino médio do mundo todo para estudar assuntos de sua escolha. No total, ele oferece nove programas interdisciplinares em áreas como ‘Política, Direito e Economia’ e ‘Ciências biológicas e biomédicas. O programa custa ao todo US$ 5 mil (custos com alimentação e acomodação incluídos), e no momento da inscrição o estudante deve sinalizar que deseja concorrer às bolsas.

Instituição da Califórnia seleciona estudantes para programa de verão, com bolsas de estudo

Fundada em 2008, a Breakthrough Generation Fellowship é uma iniciativa do programa de pesquisa do Instituto Breakthrough, com sede na Califórnia, EUA. O objetivo da organização é promover o desenvolvimento de uma nova geração de pensadores e escritores capazes de encontrar novas soluções para os maiores desafios atuais nas áreas de energia, economia e meio ambiente.

Como incentivo, anualmente a instituição oferece bolsas a estudantes recém-formados e pós-graduandos do mundo todo, para que participem de um programa de verão de dez semanas. As inscrições para a próxima edição, que acontece entre junho e agosto de 2019, estão abertas até 11 de fevereiro!

Santander oferece 100 bolsas de estudo para brasileiros em curso na Espanha

O programa anual do Santander Universidades que concede 100 bolsas integrais a alunos e professores de universidades conveniadas está com inscrições abertas. Trata-se do Top España 2020, que disponibiliza apoio financeiro para um curso de espanhol de três semanas na Universidade de Salamanca, em que os interessados poderão aprimorar seus conhecimentos no idioma e na cultura do país. As inscrições estão abertas até dia 12 de abril.

Estão inclusos no apoio financeiro oferecido pelo Top España os voos de ida e volta a Madrid, traslados até a cidade de Salamanca, hospedagem, alimentação, custos do curso, material de apoio e certificado. E ainda alguns passeios culturais proporcionados ao grupo. A viagem está programada para o mês de julho.

Para graduação

Bolsas integrais de graduação na Tel Aviv University para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv, em Israel, está oferecendo bolsas de até 100% para seu programa de graduação (B.Sc.) em Engenharia Elétrica e Eletrônica. As bolsas são oferecidas por meio de um fundo estabelecido pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. A instituição também oferece bolsas para o seu bacharelado (B.A.) em Liberal Arts, que cobrem até 50% das anuidades.

No caso do programa de engenharia elétrica e eletrônica, as bolsas podem chegar a 100% do valor do curso, que é de US$ 4.550 por ano. O programa de Liberal arts, por sua vez, tem bolsas de até 50% do valor de US$ 12.000 por ano do curso. É possível ver mais informações e realizar inscrições por meio deste link.

Inscrições abertas para programa de liderança ambiental na University of California, Berkeley

A oportunidade de ser um líder global apoiado e certificado pelo corpo docente de uma das instituições mais renomadas do mundo, a UC Berkeley, está disponível até o dia 27 de janeiro. Trata-se do programa Beahrs Environmental Leadership Program, que promove habilidades de liderança colaborativa a nível global. O curso acontece de julho a agosto de 2020.

O programa tem o valor total de 8 mil dólares, que inclui cursos de capacitação, despesas com moradia, alimentação, acesso aos materiais das aulas, viagens a campo e também o certificado de participação. Um número limitado de bolsas parciais está disponível para candidatos com desempenho notável, mas a organização à qual eles estejam ligados deve se responsabilizar por arcar com os gastos restantes. A necessidade de auxílio financeiro deve ser demonstrada ao longo da application.

Inscrições até dezembro:

Bolsas para brasileiros em graduação na Nova Zelândia

A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, disponibiliza bolsas parciais para candidatos estrangeiros em seus cursos de graduação. Os prazos para candidatura variam, de acordo com a área de formação. Para quem deseja estudar negócios, é dia 30 de novembro. Já os interessados em humanidades e ciências sociais têm como data limite o dia 1 de dezembro.

As bolsas parciais cobrem entre 10 mil dólares neozelandeses, no caso de pós-graduação, e 20 mil, para graduação. Os valores variam de acordo com o desempenho do estudante, e são descontados da anuidade, cujo valor médio é de 30 mil dólares. Dessa vez, o apoio financeiro vale para alunos inscritos em cursos de áreas como artes, comunicação, educação ou linguística.

Bolsas para graduação e mestrado na University Canada West

A University Canada West, uma universidade privada localizada no centro de Vancouver, na província de British Columbia no Canadá, está recebendo inscrições para o Americas Bursary. Trata-se de um apoio financeiro aplicado automaticamente a alunos de países do continente americano que se matricularem em alguns de seus programas de graduação ou mestrado. As inscrições vão até dezembro.

As bolsas oferecem desconto de até 60% nas tuition fees dos cursos contemplados. No caso dos programas de graduação, o valor total do curso, ao longo de quatro anos, cai para 27.840 dólares canadenses — um desconto de mais de 41 mil dólares canadenses ao todo. O MBA oferecido pela universidade, por sua vez, tem um desconto de cerca de 11 mil dólares canadenses, chegando a um custo de aproximandamente 23 mil dólares canadenses ao longo de dois anos.

Bolsa para graduação nos Estados Unidos, em Washington D.C.

A American University Emerging Global Leader Scholarship está recebendo inscrições de estudantes internacionais que desejem fazer sua graduação nos Estados Unidos em 2019. A bolsa é voltada para estudantes com interesse em retornar ao país de origem e que sejam dedicados à mudança social. O prazo final para candidatura à bolsa é 15 de dezembro.

O apoio financeiro cobre todos os custos de anuidade, incluindo alojamento e alimentação – totalizando aproximadamente 66 mil dólares. Demais gastos com seguro saúde, passagens aéreas e despesas com visto são responsabilidade do estudante. A bolsa pode ser renovada pelos quatro anos do curso. Entretanto, a renovação está sujeita à manutenção de um bom desempenho acadêmico.

Inscrições até 2020:

Bolsas de estudo na Università Bocconi na Itália

A Università Commerciale Luigi Bocconi, localizada em Milão, na Itália, oferece bolsas de estudo integrais de graduação e mestrado na Itália, com base em mérito e em necessidade financeira. Além do abatimento da anuidade, candidatos particularmente bem rankeados também poderão receber acomodação gratuita em alojamentos da universidade. As bolsas são renovadas automaticamente até duas vezes, contanto que o bolsista mantenha um bom desempenho acadêmico.

O processo de candidatura aos cursos inclui o envio de currículo acadêmico, certificados de idiomas, Carta de Motivação e notas em testes padronizados, como SAT ou o Bocconi Test, organizado pela própria universidade. Os estudantes podem se candidatar simultaneamente a qualquer uma das bolsas, mas elas não são cumulativas. Saiba mais sobre a candidatura aos programas de graduação aqui. As inscrições para a próxima rodada vão até 14 de janeiro de 2020.

Bolsa para graduação na Universidade do Oregon, nos EUA

Além de estar aberta a receber alunos internacionais, a UO ainda oferece algumas possibilidades de auxílio financeiro. Uma delas está com inscrições abertas até 31 de janeiro. Trata-se do International Cultural Service Program, um programa de serviços culturais especialmente voltado a quem vem de fora. Aqueles que participarem ativamente da ação podem ter isenção na anuidade do curso de interesse. O prazo para submeter a documentação termina em 31 de janeiro.

O primeiro passo antes de demonstrar interesse pela bolsa de estudos da Universidade do Oregon é aplicar para um dos cursos da instituição, até 15 de janeiro, neste link, sendo que a application varia conforme o programa escolhido (a lista de majors e minors da escola pode ser conferida aqui).

Bolsas de estudo na UBC, uma das melhores universidades do Canadá

A University of British Columbia, no Canadá, está entre as melhores instituições do país em rankings internacionais. Para permitir que mais estudantes tenham acesso às salas de aula de lá, há uma série de bolsas de graduação na UBC, disponibilizadas pela própria universidade. Duas delas valem para graduação e recebem inscrições até o dia 15 de janeiro de 2020. São a International Major Entrance Scholarship e o Outstanding International Student Award.

Os valores das bolsas e dos prêmios variam de acordo com o ano, e a instituição de ensino não informa detalhes para essa edição. Em termos gerais, a University of British Columbia, no Canadá, concede 21 milhões de dólares em apoio financeiro para graduação.

Curso de preparação para estudar fora tem bolsa para jovens de baixa renda

Não é só no Brasil: muita gente do mundo inteiro tem vontade de estudar nas univesidades de ponta dos Estados Unidos. Foi isso que motivou Ethan Sawyer a criar o College Essay Guy, um perfil dedicado a ajudar jovens durante a application. Conforme seu público foi crescendo, Sawyer alistou a ajuda de outrs profissionais, e então criou a Matchlighters Scholarship, que conecta jovens promissores a profissionais capazes de ajudá-los na preparação para estudar fora.

De acordo com Sawyer, a bolsa “conecta orientadores generosos e experientes a estudantes de baixa renda e alto potencial do mundo inteiro, para levar a oportunidade de entrar na universidade para aqueles que mais necessitam”. Os alunos contemplados pela bolsa receberão quatro horas de auxílio com seus essays e preparação geral para a application, e duas horas de ajuda para criar uma lista de universidades ideais de orientadores experientes.

Bolsas de estudo para graduação e mestrado na Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship, programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, em parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em estudar na Holanda fazendo uma graduação ou mestrado.

O valor pode ser usado em mais de 2.100 programas ministrados em inglês em instituições holandesas. A contribuição financeira cobre os gastos referentes ao primeiro ano do curso, sem possibilidade de renovação, e o prazo final para se inscrever ao Holland Scholarship depende do curso escolhido, podendo variar entre 1 de fevereiro e 1 de maio de 2020.

Para pós-graduação

Bolsas de estudo na Alemanha

Bolsas de pós-graduação na Alemanha em áreas relacionadas ao desenvolvimento, do DAAD

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para bolsas de estudo na Alemanha em uma série de programas relacionados ao desenvolvimento econômico. As bolsas são parte do programa EPOS, criado com foco no aperfeiçoamento de profissionais de destaque de países em desenvolvimento. As inscrições variam de 31 de agosto de 2019 a até 31 de março de 2020.

No total, são 40 cursos de mestrado e doutorado, com duração entre um e dois anos, ministrados em inglês ou alemão em diversas instituições de ensino superior do país. Uma lista completa dos cursos participantes pode ser vista neste documento.

Bolsas para mestrado em ecologia na Alemanha, do DAAD

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está oferecendo até oito bolsas de estudo para mestrado na Alemanha, na área de ecologia e conservação. As bolsas são para o programa de mestrado em Ecologia da Paisagem e Conservação da Natureza (ou LENC na sigla em inglês) oferecido pela Universidade de Greifswald, no nordeste da Alemanha. As inscrições vão até 15 de dezembro.

As bolsas de estudo para mestrado na Alemanha do DAAD oferecem um valor mensal de €750 (cerca de R$ 3.300) e subsidiam os custos de estudo e pesquisa do candidato, além de suporte para a família do bolsista. Cobrem também as despesas com passagem aérea, seguro de saúde na Alemanha, e um curso de alemão de dois meses antes do início dos estudos (em agosto de 2020, segundo o edital).

CAPES e DAAD oferecem bolsas para doutorado na Alemanha

A CAPES e o DAAD (serviço alemão de intercâmbio acadêmico) estão recebendo inscrições para bolsas de doutorado na Alemanha. Estão disponíveis bolsas tanto para doutorado pleno quanto para estadias mais curtas, como doutorado sanduíche ou doutorado com cotutela. As inscrições vão até 20 de dezembro.

São até 20 bolsas para doutorado pleno (com duração de até quatro anos), 22 bolsas para doutorado sanduíche curto (entre quatro e 12 meses), 15 bolsas para doutorado sanduíche longo (de 12 a 24 meses) e oito bolsas para o doutorado com cotutela (entre quatro e 18 meses). Os bolsistas receberão um valor mensal de 1.200 euros para arcar com os custos de vida na Alemanha. A bolsa também cobre o seguro saúde para os estudantes e oferece um auxílio de 1.575 euros para despesas com passagem aérea. Esse último valor será depositado na Alemanha junto com a primeira mensalidade da bolsa. O edital também cita um auxílio-instalação e um auxílio-dependente (este último apenas para doutorado pleno), cujos valores não são especificados.

Bolsas de estudo para pesquisas climáticas na Alemanha

A Fundação Alexander von Humboldt está com inscrições abertas para o International Climate Protection Fellowship Programme. O programa oferece até 20 bolsas de estudo por ano para profissionais de países em desenvolvimento que desejem realizar pesquisas climáticas na Alemanha. As inscrições para a edição 2020 vão até 1º de março de 2020!

O programa tem duração de um ano, com início em março de 2021. São contemplados estudos em diversas áreas, incluindo os aspectos jurídicos, econômicos, sociais e de saúde relacionados à crise climática. Os selecionados receberão entre €2,170 e €2,670 por mês para viver na Alemanha, além de ajuda de custo para viagens e para o desenvolvimento de seus projetos. Está previsto também um auxílio extra para participantes que forem acompanhadas do esposo(a) e filhos.

Bolsas de estudo na Austrália

Bolsas de graduação e pós-graduação na universidade australiana de Queensland

A Universidade de Queensland disponibiliza uma página com todas as opções de bolsas de estudo disponíveis para futuros estudantes, incluindo alunos internacionais. As inscrições acontecem ao longo do ano, mas não para todas as bolsas a que brasileiros são elegíveis. Entre as opções com inscrições abertas, porém, há a Bolsa de Líderes Globais da América Latina, destinada a candidatos a cursos da Faculdade de Negócios, Economia e Direito da universidade.

A Latin America Global Leaders Scholarship abate de 50% a 100% dos custos de tuition fee para até quatro semestres de estudo. Tanto o critério de seleção quanto o valor final concedido aos selecionados dependerá do desempenho dos estudantes.

Bolsas de estudo na Áustria

Instituto seleciona estudantes para programa de verão

Estão abertas as inscrições para o 2020 Young Scientists Summer Program, que proporciona a estudantes de comunicação uma experiência de pesquisa no IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Localizado na cidade de Laxemburgo, na Áustria, o instituto se dedica a pesquisas sobe mudanças complexas nas áreas ambiental, econômica e social ocorridas ao longo do século XXI. O prazo para se inscrever vai até 11 de janeiro.

As concorridas bolsas serão concedidas pelo período de junho a agosto de 2019, cobrindo os custos do curso, das passagens aéreas e do seguro saúde, e oferece um auxílio-instalação para ajudar a arcar com o custo de vida durante a duração do programa. Os participantes, durante sua pesquisa, ficarão sob supervisão direta de profissionais do IIASA. A ideia é que ao longo dos três meses de permanência no instituto eles produzam um paper, que depois pode ser expandido para um artigo, sobre a sua área de pesquisa.

Bolsas de estudo na Bélgica

Ghent University oferece bolsas de estudo para mestrado na Bélgica

Com mais de 200 anos de existência, a Ghent University (também conhecida como UGent) oferece auxílio financeiro aos melhores colocados para o processo seletivo de mestrado – cujos programas, em inglês, são nas áreas de Biociência e Engenharia. Alunos brasileiros são elegíveis para a candidatura.

Entretanto, não existe um formulário específico para concorrer a essa bolsa, uma vez que a própria universidade se encarrega de conceder o apoio financeiro aos primeiros colocados. Anualmente, cerca de 10 bolsas desse tipo são disponibilizadas por ano. O valor é de 1000 euros por mês, além da cobertura de despesas do estudante com saúde e com responsabilidades civis no território belga.

Todas as informações sobre a application para mestrado na Ghent University podem ser encontradas nesta página. O prazo final para se inscrever é 1º de março.

Bolsas de estudo na China

Mestrado na China: inscrições abertas para bolsas de estudo da Yenching Academy

Estão abertas até dia 6 de dezembro as inscrições para as bolsas de mestrado na China, na Yenching Academy, que faz parte da Universidade de Pequim. De acordo com a instituição, são cerca de 120 bolsas disponíveis.

O programa, todo ministrado em inglês, contempla pesquisas sobre a China e também sua relação com outros países. Os estudos devem contemplar uma das seis áreas da Yenching Academy: Política e Relações Internacionais, Filosofia e Religião, Literatura e Cultura, Direito e Sociedade, História e Arqueologia, e Economia e Gestão.

Bolsas de estudo na Dinamarca

As Danish Government Scholarships, bolsas de estudo concedidas anualmente pelo governo dinamarquês estão com inscrições abertas até 1 de março. A iniciativa é voltada a estudantes de mestrado e PhD interessados em fazer intercâmbio na Dinamarca.

As bolsas cobrem totalmente os custos de tuition dos estudos do bolsista durante o período que ele passar na Dinamarca. Elas incluem também um valor mensal de 6500 coroas dinamarquesas (cerca de R$ 4.000 na cotação atual), que podem ser usadas para ajudar o bolsista com os custos de vida na Dinamarca. São aceitos candidatos que desejem passar entre 5 e 12 meses em instituições de ensino superior do país europeu. A cada ano, 50 meses são reservados a alunos brasileiros, distribuídos entre os estudantes selecionados para obter apoio financeiro.

Bolsas de estudo nos Emirados Árabes Unidos

Bolsas de estudo integrais de pós em Abu Dhabi

A Khalifa University está recebendo inscrições para bolsas integrais de pós-graduação em Abu Dhabi, onde está sediada. As bolsas contemplam tanto os programas 14 de mestrado quanto os 12 de doutorado oferecidos pela universidade. As inscrições vão até 3 de novembro para ingresso em janeiro de 2020, ou até fevereiro de 2020 para ingresso em agosto.

A lista completa dos programas oferecidos pela instituição pode ser vista neste link, sob a aba “Academic”. As bolsas integrais para pós-graduação em Abu Dhabi cobrem totalmente os custos de tuition do programa e incluem passagens aéreas anuais. Também cobrem seguro de saúde e um valor de US$ 2.200 a US$ 2.700 por mês para ajuda com os custos de vida no país.

Bolsas de estudo nos Estados Unidos

Bolsas para pós-graduação em políticas públicas em Harvard

A Universidade Harvard está recebendo inscrições para a Dubin Graduate Fellowship for Emerging Leaders. A iniciativa oferece bolsas de estudos para alunos interessados nos cursos de mestrado oferecidos pela Harvard Kennedy School, a escola de mestrado em políticas públicas e governança da universidade. As inscrições vão até 3 de dezembro.

Os bolsistas selecionados pelo programa recebem um apoio financeiro que pode chegar a cobrir totalmente os custos de tuition e de seguro de saúde durante os dois anos do mestrado. Além disso, recebem um valor de US$ 5.000 durante as férias de verão para que possam se envolver em programas de estágio não-remunerados. Também participam de programas de desenvolvimento de liderança e oportunidades de networking exclusivas para os bolsistas.

Obama Foundation tem bolsas de estudo para curso de um ano em Nova York com tudo pago

A Obama Foundation, criada pelo ex-presidente americano Barack Obama e pela ex-primeira-dama e advogada Michelle Obama, anunciou mais uma edição das bolsas da Obama Foundation Scholars Program, focado em jovens líderes. A iniciativa da Obama Foundation engajará jovens do mundo todo em uma fellowship. Trata-se de um programa de liderança e aprendizado acadêmico de um ano de duração, na Universidade Columbia. As inscrições vão até 13 de dezembro.

Os bolsistas ganharão um valor mensal (não especificado) para ajudar com o custo de vida em Nova York, um apartamento mobiliado a uma caminhada de distância de Columbia, passagens aéreas, seguro de saúde,os custos de tuitiondo programa e de até mais quatro matérias em Columbia.

Programa de MBA nos EUA tem bolsas de até US$ 50 mil para brasileiros

A Marshall School of Business, da University of Southern California (USC), está oferecendo bolsas para seu programa de MBA nos EUA em 2020 a estudantes brasileiros. Considerado um dos 10 melhores dos Estados Unidos na área de negócios, o International Business Education and Research MBA, ou IBEAR MBA, é um programa de um ano, criado para profissionais em meio de carreira. As inscrições vão até 31 de dezembro.

A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa. Para se candidatar, é necessário enviar cópias do histórico acadêmico, diploma e CV (acompanhadas de versões em inglês), nota do GMAT ou GRE, e nota do TOEFL ou IELTS. Também é preciso preencher um formulário online, que inclui essays e duas cartas de recomendação. Mais detalhes sobre o processo de candidatura podem ser vistos aqui.

Bolsas em Harvard para pesquisadores focados em questões ambientais

O Harvard University Center for the Environment abriu inscrições das fellowships para pesquisadores experientes, que já tenham concluído o doutorado. São bolsas para pesquisas ambientais em uma das melhores universidades do mundo. Os interessados podem se candidatar ao programa até dia 10 de janeiro.

Durante os dois anos de programa, os fellows desenvolvem pesquisas sobre assuntos “complexos” ligados ao meio ambiente. É possível trabalhar junto a qualquer departamento da universidade, já que os candidatos possuem formações acadêmicas variadas. Diversidade do corpo estudantil, aliás, é um dos compromissos do departamento.

Next Generation Leaders: programa de liderança nos EUA com tudo pago

O Instituto McCain de Liderança Internacional é uma think tank em Washington D.C., em cooperação com a Arizona State University, com a missão de “promover liderança baseada em segurança, oportunidades econômicas, liberdade e dignidade humana, nos Estados Unidos e em todo o mundo”. Uma das iniciativas do instituto é o programa Next Generation Leaders (NGL), cuja edição de 2020-2021 está com inscrições abertas até 07/02.

O Instituto McCain cobre todas as despesas dos participantes durante o ano em que o programa acontece. Os selecionados recebem uma quantia mensal que cobre os custos com aluguel, alimentação e outras despesas dos Next Generation Leaders. O valor exato varia de acordo com a cidade em que o participante se estabelece. A instituição também pode cobrir os gastos dos participantes com seguro saúde e viagens para os módulos de treinamento de liderança locais, que fazem parte do programa.

Universidade Johns Hopkins lança bolsa de mestrado em homenagem a Marielle Franco

A universidade estadunidense Johns Hopkins inaugurou recentemente a bolsa de estudos em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro. O apoio financeiro foi disponibilizado graças a uma doação anônima recebida em nome de Marielle.

O valor ainda não foi divulgado, mas o fato é que a bolsa vai custear parte das despesas do mestrado em relações internacionais com foco na América Latina. O curso faz parte do Programa de Estudos Latino-Americanos (LASP) da School of Advanced International Studies (SAIS) na Johns Hopkins. Candidatos a qualquer curso do SAIS da Johns Hopkins serão considerados para receber a bolsa Marielle Franco, desde que sua área de concentração na pesquisa sejam os estudos latino-americanos. A lista de cursos disponíveis pode ser acessada nessa página.

Bolsas de estudo na Europa

Erasmus Mundus: programa de bolsas da Europa tem inscrições abertas!

O Erasmus Mundus é um programa de cooperação internacional, criado em 2004 e financiado pela Comissão Europeia, que permite a mobilidade de alunos que estejam no ensino superior. Graças a bolsas de estudo, estudantes e pesquisadores de todo o mundo podem realizar um intercâmbio ou mesmo ter sua formação completa em algumas das melhores universidades europeias. E, atualmente, estão abertas as inscrições para diversos programas de mestrado com bolsa integral do Erasmus Mundus!

As bolsas podem ser concedidas para graduação sanduíche, pós-graduação (mestrado completo, mestrado sanduíche, doutorado completo, doutorado sanduíche) e pós-doutorado. O programa também oferece bolsas para servidores que atuem no ramo da educação (funcionários administrativos), interessados em trocar conhecimento e experiências.

Atualmente, o propgrama Erasmus Mundus está recebendo inscrições para uma série de programas de mestrado na Europa. A lista completa de programas pode ser visualizada no catálogo que ele oferece. Por lá, é possível filtrar por área de estudo, países de destino, universidades de destino, duração dos programas (de acordo com o número de créditos) e ano de ingresso.

Bolsa Erasmus Mundus para mestrado em Comunicação Digital

Estão abertas as inscrições para o Masters in Digital Comunication Leadership DCLead, um mestrado em comunicação digital com foco em liderança e bolsa Erasmus Mundus. O programa é resultado de uma parceria entre universidades da Áustria, Bélgica, Dinamarca e Holanda. As inscrições vão até 5 de dezembro!

Estudantes que forem aprovados para as bolsas do programa Erasmus Mundus terão cobertos todos os custos de participação do programa. Receberão ainda um auxílio mensal de €1.000 por mês para ajudar com os custos de vida, além de até €3.000 para auxiliar com o valor das passagens aéreas e um auxílio-instalação de €1.000 no início do programa.

Bolsas de estudo para mestrado em “mercados globais”

O programa GLOCAL, do Erasmus Mundus, está com inscrições abertas até 10 de janeiro de 2020. O mestrado em mercados globais reúne temáticas de quatro áreas: História Econômica e Social, Negócios, História e Economia.

Há duas opções de candidatura para o programa: com ou sem a bolsa do Erasmus Mundus. Para cobrir os gastos do aluno, a apoio financeiro inclui uma ajuda de custo mensal de mil euros, além de auxílio-viagem de três mil euros. Os benefícios cobrem ainda os gastos com taxas universitárias e um valor de mil euros para instalação no país de destino.

Bolsas de estudo para mestrado em saúde pública

Estão abertas as candidaturas para o programa “EUROPUBHEALTH” de mestrado em saúde pública na Europa, promovido pela Comissão Europeia. As inscrições para as bolsas de excelência disponíveis (cuja quantidade ainda não foi informada) podem ser realizadas até 15 de janeiro, pelo site.

Para o ano letivo 2020-2022, serão distribuídas bolsas de excelência no valor de, no máximo, 46 mil euros pelos dois anos, além de bolsas adicionais especialmente destinadas aos melhores alunos de algumas regiões prioritárias – incluindo América Latina. Esse valor cobre os custos de participação no programa,até três mil euros em passagens aéreas por ano, um auxílio-instalação de mil euros, e uma mesada de mil euros para ajudar com o custo de vida.

Bolsas de estudo para mestrado em literatura comparada

Estão abertas as inscrições para o programa de mestrado Crossways in Cultural Narratives. O programa da Erasmus Mundos, elaborado em consórcio por 12 universidades europeias, é uma espécie de fusão de cursos de literatura comparada e estudos de mídia, e oferece bolsas integrais da modalidade Erasmus+. As bolsas integrais para mestrado em literatura comparada tem tem inscrições até 20 de janeiro.

As bolsas Erasmus+ oferecidas cobrem integralmente os custos de participação no programa (que são de 14 mil euros, ou cerca de R$ 62 mil, pelos dois anos do mestrado). Também incluem uma mesada de 1.000 euros para ajudar com o custo de vida, 3.000 euros por ano para passagens aéreas, seguro de saúde e auxílio-instalação de 1.000 euros durante o primeiro mês do programa.

Bolsas de estudo integrais para mestrado em serviço social

Estão abertas as inscrições para o MFAMILY, um programa de mestrado em serviço social do Erasmus Mundus. Realizado em parceria entre quatro universidades, ele permite que o mestrando estude em quatro instituições diferentes ao longo de dois anos para atender crianças em situação de vulnerabilidade e famílias marginalizadas. O programa tem bolsas da modalidade Erasmus+, e as inscrições para a bolsa vão até 31 de janeiro!

As bolsas Erasmus+ cobrem integralmente os custos de tuition do programa (que são de €9.000 por ano) e ainda oferecem €3.000 por ano em ajuda de custo para passagens aéreas, bem como um auxílio-instalação de €1.000 para quando o bolsista iniciar os estudos. Finalmente, elas oferecem também uma ajuda de custo mensal no valor de €1.000 euros, por até 24 meses.

Inscrições abertas para bolsas de estudo de mestrado em turismo do vinho

O programa Wintour, do Erasmus Mundus, está com inscrições abertas até 06 de fevereiro de 2020. O mestrado em turismo do vinho faz parte dos programas oferecidos pela iniciativa Erasmus Mundus e aceita candidatos de diversas áreas, como Turismo, Economia, Marketing, Agronomia, Nutrição e Relações Internacionais.

Como é o caso em outros programas do Erasmus Mundus, é possível se candidatar ao Wintour com bolsas Erasmus+. Essas bolsas oferecem um auxílio mensal de 1.000 euros ao candidato, além de cobrir despesas com passagens aéreas, seguro saúde e todos os custos de tuition do programa.

Site oferece bolsa de €5.000 para mestrado na Europa

Se você pensa em fazer mestrado na Europa e já quer se programar com antecedência, fique ligado. O site educations.com está oferecendo a Study a Master’s in Europe Scholarship, uma bolsa de mestrado na Europa no valor de €5.000 (cerca de R$ 22.000) para cursos que se iniciam no segundo semestre de 2020. As inscrições vão até 13 de abril de 2020.

O valor pode ser usado pelo bolsista para cobrir os custos de tuition de qualquer curso de mestrado de sua escolha na Europa. Como o valor é pago diretamente à universidade, ele não pode ser usado para outros fins. No entanto, a bolsa não tem cláusula de exclusividade: ou seja, você pode se candidatar a outra bolsa de mestrado na Europa para ajudar a custear seus estudos, se quiser.

Bolsas de estudo na França

Quer estudar no Sciences Po? Confira as bolsas Emile Boutmy

Se o seu sonho é estudar no Sciences Po, em Paris, a renomada instituição também pode te ajudar com seus custos de vida na cidade luz. As inscrições para bolsas de estudo para o Sciences Po do programa Emile Boutmy estão abertas até 15 de dezembro, para os cursos de mestrado. Para os cursos de graduação, o fim dos prazo ainda não foi definido (mas, no ano passado, foi 26 de abril).

O apoio financeiro varia entre 3 e 7,3 mil euros, pelos três anos de graduação. Em alguns casos, além desse valor, o aluno também pode receber um apoio financeiro anual de 5 mil euros para ajudar a arcar com os custos de vida. Já para os cursos de mestrado, há prêmios de 10 mil euros por ano pelos dois anos de curso, ou um valor menor, de 5 mil euros, para cada ano.

Inscrições abertas para 20 bolsas de mestrado em Paris

A École Normale Supérieure (ENS) abriu inscrições para seleção internacional de 2020 na capital francesa, onde se localiza. Serão oferecidas 20 bolsas de mestrado em Paris, sendo 10 delas destinadas à área de Ciências (com inscrições até 19 de outubro) e as outras 10, a Letras (até 31 de outubro). As inscrições vão até 15 de dezembro.

Os programas têm duração de três anos e as aulas começam em setembro, mas, ante de iniciar os estudos, os alunos passam por um curso de aperfeiçoamento de francês oferecido pela própria escola. Ao longo de todo o mestrado, os estudantes contarão com uma bolsa de estudos mensal, no valor de 1.000 euros.

Universidade em Lyon oferece bolsas de estudo para mestrado

O programa de bolsas Ampère da École Normale Supérieure (ENS), em Lyon, está recebendo inscrições. As bolsas de mestrado em Lyon estão disponíveis para alunos das áreas de humanas, exatas, biológicas e das artes, e as inscrições ficam abertas até o fim do dia 8 de janeiro de 2019.

Os alunos contemplados pela bolsa poderão desenvolver seus projetos de mestrado na École Normale Supérieure, em Lyon, recebendo uma ajuda de custo de 1.000 euros por mês, por até 12 meses. Alunos cujos projetos sejam da área de matemática avançada ou ciência da computação fundamental também podem ter acesso a essa mesma bolsa, mas para estudar no Labex MYLION, ou Laboratório de Excelência MYLION.

Bolsas do governo francês para pós-graduação na França

O Ministério de Relações Exteriores e Desenvolvimento Internacional da França anunciou as inscrições para as bolsas Eiffel. O programa concede a estudantes estrangeiros bolsas de estudo para realizar mestrado ou doutorado no país. As inscrições vão até 9 de janeiro de 2020.

Os benefícios variam de acordo com o nível de formação dos alunos. Os estudantes de mestrado recebem 1.181 euros mensais e os de doutorado, 1.400. Também estão inclusas no apoio financeiro as passagens aéreas, seguro saúde e ajuda de custo para atividades culturais.

Bolsas de estudo na Holanda

Bolsas de estudo integrais na Universidade de Maastricht

A Universidade de Maastricht, na Holanda, oferece a estudantes de fora da União Europeia a possibilidade de concorrerem às bolsas Holland High Potential Scholarship – que cobrem tanto a anuidade do curso como um auxílio financeiro para manutenção no país. As inscrições serão recebidas até o dia 1º de fevereiro.

As bolsas cobrem integralmente os valores de anuidade (que ficam entre 13,8 mil euros e 16,8 mil euros), seguro saúde, custos com visto e um auxílio financeiro para manutenção no país. Os valores desse auzílio financeiro giram em torno de 12,3 mil euros para um período de 13 meses, e 23,7 mil euros para 25 meses.

Universidade Radboud oferece bolsas de estudo para mestrado

Já pensou em fazer mestrado na Holanda? Todos os anos, a Radboud University oferece bolsas parciais, de mais de 80%, para alunos internacionais em programas de mestrado selecionados. São, ao todo, 30 bolsas disponíveis. As inscrições seguem até dia 1 de março de 2020, prazo final para applications na instituição.

A bolsa cobre parcialmente os custos para estudar na universidade. Na prática, em vez de pagar a taxa cobrada a estudantes internacionais, os alunos contemplados com a bolsa de estudos arcam com os mesmos custos que um cidadão europeu. Para o ano letivo de 2020/2021, o valor da tuition, com bolsa, fica em €2.143, em vez dos 11 a 12 mil euros cobrados sem a bolsa.

Universidade de Twente oferece 50 bolsas de estudo de mestrado

A Universidade de Twente, localizada na Holanda, abriu inscrições para suas bolsas de mestrado. São duas rodadas de seleção, e a primeira delas começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 1 de fevereiro de 2020. Já a segunda recebe os candidatos a partir de 2 de fevereiro e vai até 1 de maio. Ao todo, serão cerca de 50 contemplados pelas bolsas de estudo.

O apoio financeiro varia entre 3 mil e 25 mil euros (ou aproximadamente R$ 13.600 a R$ 113.700 na cotação atual), a depender do estudante selecionado. A quantia pode ser usada pelo aluno para arcar com as despesas de manutenção no país, ou mesmo para tuition. Para ser elegível, o aluno deve ter sido aceito por um dos programas de mestrado destacados. Entre eles, estão Matemática Aplicada, Estudos de Comunicação, Nanotecnologia, Tecnologia de Energia Sustentável e Psicologia. A lista complta dos programas elegíveis pode ser vista aqui.

Bolsas de Estudo na Itália

Bolsas de estudo de mestrado na Università Bocconi

A Università Bocconi está oferecendo bolsas integrais de mestrado na Itália, com base em mérito e em necessidade financeira. O próximo round de inscrições se encerra em 19 de dezembro. Elas cobrem 100% da anuidade e podem incluir alojamento no campus da universidade.

A candidatura para o programa inclui o envio de resultados do GMAT ou GRE, histórico escolar, currículo e Carta de Motivação, além de comprovação de proficiência no idioma do curso. Confira aqui o passo a passo para candidatura. A próxima rodada de inscrições para o mestrado se encerra em 19 de dezembro.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas integrais da Universidade de Cambridge para doutorado

Estão abertas as inscrições para o programa Cambridge International Scholarships, um programa de bolsas de estudo integrais da Universidade de Cambridge para alunos e pesquisadores estrangeiros que queiram estudar para conquistar um PhD (doutorado) na instituição. As inscrições variam de acordo com as áreas de estudos, mas todas elas estão abertas até 3 de dezembro.

O programa é uma espécie de versão internacional do Vice-Chancellor’s Awards, um programa de bolsas da Universidade de Cambridge para alunos do Reino Unido e União Europeia. No total, os dois programas contemplarão 250 alunos com bolsas que cobrem integralmente os custos de estudo do PhD (que podem ser de mais de 30 mil libras por ano) em Cambridge e oferecem uma “mesada” suficiente para que o aluno se mantenha durante os estudos. O valor dessa mesada não é especificado, mas é “suficiente para uma pessoa”, segundo o programa.

Instituto oferece estágio remunerado de três meses no Reino Unido

O Wellcome Sanger Institute, um instituto sem fins lucrativos de pesquisa na área de genética e genômica, está recebendo inscrições para o Sanger Institute Prize Competition 2020. Ele é um programa de estágio remunerado no Reino Unido para estudantes de graduação em áreas relacionadas aos temas de pesquisa do instituto. As inscrições vão até 6 de dezembro.

Os alunos selecionados passarão três meses estagiando no Reino Unido em 2020, trabalhando em um grupo de pesquisa do instituto. Durante esse período, todas as suas despesas (incluindo gastos com viagem, moradia, alimentação e outras despesas) serão cobertas pela organização.

Universidade de Oxford oferece 130 bolsas de estudo para pós

As bolsas Clarendon (criadas pela Universidade de Oxford em 2001) estão com inscrições abertas até janeiro de 2020 — o prazo final exato depende do curso escolhido. A iniciativa apoia candidatos de mestrado e de doutorado de qualquer área do conhecimento, que tenham desempenho acadêmico excelente. Anualmente, são cerca 130 bolsas para pós-graduação concedidas a estudantes do mundo todo. No ano passado, 130 estiveram disponíveis.

As bolsas de estudo para pós-graduação cobrem todo o valor de anuidade e das taxas acadêmicas, além de oferecerem um auxílio financeiro para as despesas do aluno durante o período de estudos. Ao longo do ano, são cerca de 15 mil libras por ano para cada candidato a programas em tempo integral.

Entre os estudantes de cursos part-time, que não tenham dedicação integral, também recebem apoio financeiro que cobre todas as taxas acadêmicas e tuition. Para esses, no entanto, o valor destinado às despesas mensais é menor: pelo menos 2.500 libras para candidatos ao mestrado e pelo menos 5.000 libras para o doutorado.

Fundação oferece bolsas de estudo integrais para MBA em Oxford

A Perishing Square Foundation está oferecendo bolsas integrais para MBA em Oxford como parte de um programa anual de apoio financeiro a estudantes. São seis bolsas integrais para o programa “1+1 MBA” da universidade, que combina um ano de mestrado com um ano de especialização em negócios. As inscrições vão até janeiro de 2020.

As bolsas integrais para MBA em Oxford cobrem integralmente os custos do mestrado e do MBA. Oferecem também um valor de no mínimo 15.009 libras (cerca de R$ 76.700) para auxiliar com os custos de vida do estudante ao longo dos dois anos do curso. Além disso, os bolsistas também são convidados para uma viagem para Nova York, na qual poderão participar de encontros e workshops com notáveis inovadores de diversas áreas de atuação.

Universidade oferece 30 bolsas para PhD em diversas áreas

A Universidade de Warwick, no Reino Unido, abriu recentemente as inscrições para o seu programa de bolsas “Chancellor’s International Scholarship”, que anualmente oferece bolsas para PhD na Inglaterra em qualquer departamento da instituição. As inscrições vão até 16 de janeiro de 2020.

Serão oferecidas 30 bolsas de estudos que incluem o valor integral das anuidades (que chegam a 24 mil libras, ou cerca de R$ 120 mil na cotação atual) e uma ajuda de custo para manutenção no país durante todo o período do programa. Essa ajuda de custo, segundo o programa, é de 15.239 libras (aproximadamente R$ 76.300) por ano. As bolsas têm duração máxima de três anos e meio.

Candidatos que já tenham iniciado um programa de PhD podem concorrer também, mas nesse caso receberão a bolsa apenas pela duração necessária para concluírem seus estudos.

University of York oferece bolsas integrais de doutorado

A Universidade de York, no Reino Unido, está recebendo inscrições para o programa York Graduate Research School scholarships. Trata-se de um programa de bolsas integrais para doutorado no Reino Unido voltado para alunos estrangeiros interessados em fazer pesquisa na universidade. Serão oferecidas até quatro bolsas nessa modalidade, e as inscrições para elas vão até 31 de janeiro.

As bolsas cobrem integralmente os tuition fees da universidade (que podem chegar a mais de 20 mil libras por ano), e ainda oferecem uma ajuda de custo anual de aproximadamente 15 mil libras (o que dá mais ou menos R$ 81.200 por ano, na cotação atual). Além disso, elas também oferecem um apoio de valor não-especificado para despesas relacionadas à pesquisa do bolsista.

Universidade de Oxford lança bolsas para pós-graduação

As bolsas Oxford-Weidenfeld and Hoffmann, lançadas pela universidade britânica em 2015, estão com inscrições abertas até janeiro de 2020. Dependendo do curso, o prazo vai até dia 10 ou até dia 24. A iniciativa foca candidatos da pós-graduação que tenham desempenho acadêmico excelente e cujos projetos de pesquisa visem resolver questões sociais atuais.

As bolsas para pós-graduação cobrem todo o valor de anuidade e das taxas acadêmicas, além de oferecerem um auxílio financeiro para as despesas do aluno durante o período de estudos. Ao longo do ano, são, no mínimo, 15.009 mil libras (cerca de R$ 61.200 na cotação atual) de auxílio. Durante o período do curso, como parte do Oxford-Weidenfeld Hoffmann Scholarships and Leadership Programme, os estudantes recebem ainda mentoria, fazem cursos para desenvolvimento de liderança e desenvolvem um projeto pro bono.

Universidade de Lancaster oferece bolsas de estudo de mestrado e doutorado

A Lancaster University, no Reino Unido, está recebendo inscrições para as suas Faculty Postgraduate Scholarships. As bolsas são voltadas para alunos que desejem cursar um mestrado ou doutorado na instituição, nas áreas de artes, humanas ou ciências sociais. Os programas têm duração de um ou três anos, respectivamente, e há bolsas de mestrado e doutorado no Reino Unido disponíveis também para estudantes que queiram fazer os dois juntos, em quatro anos. As inscrições vão até 28 de fevereiro de 2020.

O valor das bolsas varia de acordo com o programa escolhido e com as capacidades e necessidades do candidato. A universidade não informa um valor médio para as bolsas, mas afirma que elas podem cobrir totalmente os custos de estudo do aluno, além de oferecer um adicional anual de 15 mil libras (cerca de R$ 81.500 na cotação atual) para auxiliar com os custos de vida no Reino Unido. No caso dos prêmios acima de 5 mil libras além dos custos de tuition, os bolsistas deverão trabalhar no seu departamento de estudos como contrapartida. Esse trabalho, no entanto, é de no máximo a seis horas semanais.

Bolsas de estudo na Suécia

Universidade oferece 50 bolsas de estudo para mestrado

A Chalmers Unviersity of Technology está oferecendo 50 bolsas de mestrado na Suécia, onde está sediada, para estudantes estrangeiros. As bolsas, pare do seu programa IPOET Scholarships, são válidas para todos os quase 40 programas de mestrado ministrados na instituição, todos os quais têm duração de dois anos. As inscrições abrem em novembro e vão até 15 de janeiro.

É possível ver neste link a lista completa de programas contemplados. Há opções em áreas como Ciências da Computação, engenharia, automação, biotecnologia e química. As bolsas são parciais e cobrem até 75% do valor de tuition dos programas escolhidos. Com isso, o valor que deve ser pago pelo mestrado na Suécia fica em 35 mil coroas (cerca de R$ 14.650) por ano.

A universidade também oferece a estudantes com bom desempenho acadêmico no fim do primeiro ano uma bolsa adicional. Com ela, o apoio financeiro oferecido pela instituição chega a 85% do valor do segundo ano de estudos, levando os custos desse segundo ano a menos de R$ 10 mil.

Bolsas de estudo sem local definido:

Bolsas integrais para mestrado em programa multinacional

Estão abertas as inscrições para o programa Master in Research and Innovation in Higher Education (MaRIHE), um mestrado multinacional na área de educação superior. O programa, com dois anos de duração, permite que o aluno estudo em oito universidades diferentes (sendo que, para completar o curso, deve passar por pelo menos cinco instituições), e conta com bolsas para mestrado em educação da Erasmus Mundos. As inscrições vão até 3 de dezembro.

As bolsas para mestrado em educação cobrem integralmente os €12.000 de tuition do programa, e oferece uma ajuda de custo mensal de €1.000 ao estudante, além de €1.000 euros de auxílio-instalação para o primeiro mês do programa. Finalmente, as bolsas cobrem também as despesas com viagens e passagens aéreas dos bolsistas, num valor de até €3.000 por ano.

Google abre inscrições para residência remunerada

O Google está recebendo inscrições para o seu AI Residency Program até 19 de dezembro. A residência de pesquisa do Google permite que os candidatos selecionados fiquem de um ano a um ano e meio trabalhando nos escritórios da empresa enquanto realiza pesquisa acadêmica em áreas relacionadas a inteligência artificial e machine learning.

Os escritórios com vagas disponíveis de residência ficam nos Estados Unidos, Canadá, Gana, Alemanha, Israel e Suíça. De acordo com a empresa, os candidatos escolhidos receberão salário durante a residência e um bônus de conclusão ao fim do período. A empresa também pode oferecer um auxílio-instalação caso o candidato necessite. Além disso, o residente também terá acesso a outros benefícios oferecidos pelo Google aos seus funcionários, como seguro de saúde.

Bolsas de estudo para mulheres em áreas relacionadas a paz

A International Peace Research Association (IPRA, associação internacional de pesquisas pela paz) está recebendo inscrições para a 2020 Dorothy Marchus Senech Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas de estudos de pós-graduação para mulheres do “sul global” (categoria no qual o Brasil se inclui) cuja pesquisa tenha a ver com a promoção de paz no mundo. As inscrições vão até 15 de janeiro de 2020.

Serão selecionadas duas bolsistas pelo programa. Cada uma delas receberá um apoio financeiro de US$ 5 mil por ano, por dois anos, para ajudar a custear seus estudos. Como o principal critério do programa é a necessidade financeira, será dada prioridade a candidatas que não disponham de outros meios de financiar seus estudos.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.