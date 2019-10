Confira 5 livros brasileiros para ajudar no seu crescimento na carreira

Suria Barbosa, do Na Prática

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Você sabia que em 29 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Livro? A escolha da data é uma homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, a partir da vinda da Real Biblioteca Portuguesa em 1810.

No Na Prática, você encontra uma série de listas de livros para diversas necessidades de carreira. Em celebração à data brasileira, selecionamos cinco títulos nacionais – listados abaixo sem ordem particular – que podem servir como referência para seu crescimento profissional.

5 livros brasileiros que te ajudam a crescer na carreira

“Manhãs Poderosas: 25 minutos de hábitos matinais que vão transformar sua vida”, de Neder Izaac

O pesquisador Neder Izaac defende que se as pessoas fizerem um exercício mental assim que acordam, treinando a mente para ficar mais atenta, criativa e focada, o dia pode render muito mais – e ser muito mais positivo. Por isso, na obra, ele destrincha como os hábitos matinais formam o alicerce no qual todo o resto do dia é construído e ensina o método da Ativação Racional Positiva (ARP), cujo foco é desenvolver uma visão clara de futuro para estabelecer novos hábitos diários.

“Gestão da Emoção”, de Augusto Cury

Em “Gestão da emoção”, o psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador Augusto Cury explica como você pode identificar o “mau uso” da emoção e o gasto desnecessário de energia, além de sugerir ferramentas para lidar com as emoções de maneira mais equilibrada, no ambiente de trabalho e fora dele.

“Desculpability: Elimine de vez as desculpas e entregue resultados excepcionais”, de João Cordeiro

Livro de autoria do coach João Cordeiro, “Desculpability” atesta que quem se apoia em desculpas não exerce o melhor de seu potencial no mercado. O antídoto para isso seria o que ele chama de Accountability Pessoal, uma virtude moral que faz pensar e agir como dono e entregar resultados excepcionais, segundo ele.

“As armas da persuasão: Como influenciar e não se deixar influenciar”, de Roberto Cialdini

O psicólogo Robert B. Cialdini, que se dedica ao estudo da persuasão, baseia-se em dados recentes de pesquisas científicas, histórias e experiências próprias – inclusive infiltrando-se em organizações – para detalhar a arte de influenciar.

“Desperte seu poder”, de José Roberto Marques

José Roberto Marques é coach e presidente do IBC – Instituto Brasileiro de Coaching. Em “Desperte Seu Poder”, ele ensina exercícios práticos de autoconhecimento que ajudam no desempenho profissional.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.