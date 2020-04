Confira 40 concursos públicos que estão com inscrições abertas

Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Correios

São 4.462 vagas em todo o Brasil para menores aprendizes. Eles devem ter idade entre 14 e 22 anos completos e cursar, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental ou matriculado e frequentando a escola.

Salário: até 1.045,00 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site

Sul e Sudeste

SP – Câmara Municipal de Jandira

São 8 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.055,71 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site

SP – Prefeitura de Tatuí

São 27 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidade para técnico de enfermagem e neurologista.

Salário: até 11.865,30 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site

SP – Centrais de Abastecimento de Campinas – CEASA

São 12 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.310,79 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site do Nosso Rumo

SP — Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT-SP)

São 27 vagas para os níveis médio, técnico e superior.

Salário: até 5.748,10 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site

SP – Prefetura de Mairinque

São 116 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador jurídico.

Salário: até 6.398,70 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Pedregulho

São vagas de nível médio e superior para agente de saúde, contador e médico da família.

Salário: até 9.151,91 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

SP – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

São 108 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.748,10 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Quadrix

SP – Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro

São 28 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para médicos, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.

Salário: até 10.663,50 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site do Instituto Mais

RJ – Prefeitura Municipal de Piraí

São 5 vagas de nível superior.

Salário: até 5.789,52 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

RJ – Prefeitura de São Gonçalo

São 251 vagas de nível médio e superior. Com oportunidades para Analista de Contabilidade, Analista de Engenharia de Segurança do Trabalho, Analista de Engenharia de Tráfego, Analista de Engenharia de Transporte, Analista de Planejamento e Orçamento, Analista Processual e Médico do Trabalho.

Salário: até 5.113,61 reais

Inscrições: até 10 de maio pelo site do selecon

MG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

São 24 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 5.782,78 reais

Inscrições: até 29 de abril pelo site

MG – Prefeitura Municipal de Santana do Manhaçu

São 80 vagas de nível fundamental, médio e técnico, com oportunidades para médico e nutricionista.

Salário: até 7 mil reais

Inscrições: até 29 de abril pelo site

MG – Prefeitura de Conceição do Rio Verde

São 158 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

MG – Prefeitura de Santa Vitória

São 387 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site

MG – Prefeitura de Datas

São 39 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.556,85 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site

MG – Prefeitura de Campo Belo

São 456 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.850,00 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site

PR – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

São 30 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 8.564,91 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

PR – Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 183 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Nosso Rumo

SC – Prefeitura de Maravilha

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médicos e terapeuta ocupacional.

Salário: até 17.404,95 reais

Inscrições: até 30 de abril pelo site

SC – Prefeitura Municipal de Lauro Muller

São 3 vagas de nível superior.

Salário: até 14.267,93 reais

Inscrições: até 8 de maio pelo site do SC Concursos

RS – Prefeitura Municipal de Porto Alegre

São 8 vagas de nível superior.

Salário: até 8.195,43 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

RS – Câmara e Prefeitura de Dona Francisca

São 49 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10.461,15 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Vale do Sol

São 31 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 14.971,00 reais

Inscrições: até 5 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Ivoti

São 3 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.873,47 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site

RS – Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

São 6 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 15.964,28 reais

Inscrições: até 7 de maio pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de Capão Bonito do Sul

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para pediatra e professor de geografia.

Salário: até 7.487,39 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de São Valentim

São 23 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, professor de matemática, entre outros.

Salário: até 10.679,63 reais

Inscrições: até 22 de maio pelo site

DF – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

São 25 vagas de nível superior nos cargos de Regulador de Serviços Públicos (NS) e de Técnico de Regulação de Serviços Públicos (NM).

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 19 de maio pelo site

MS – Prefeitura de São Gabriel do Oeste

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 18.536,94 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site

MS – Prefeitura de Água Clara

São 362 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior

Salário: até 10.830,78 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site

MT – Prefeitura de Itanhangá

São 4 vagas de nível superior.

Salário: até 6.304,46 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site

Norte e Nordeste

BA – Prefeitura de Paulo Afonso

São 452 vagas de nível médio, técnico e superior.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 5 de maio pelo site

CE – Prefeitura de Groaíras

São 72 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para técnico de enfermagem e contador.

Salário: até 5.130,98 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

PE — Prefeitura de Gravatá

São 515 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 11.000 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

RO – Prefeitura de Monte Negro

São 15 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9.200,00 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site do Nosso Rumo

RO – Prefeitura de Rio Crespo

São 24 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.392,80 reais

Inscrições: até 4 de maio pelo site do Nosso Rumo

RO – Prefeitura de Rolim de Moura

São 80 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.748,55 reais

Inscrições: até 6 de maio pelo site

PA – Prefeitura Municipal de Xinguara

São 380 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, odontólogo e pediatra.

Salário: até 6.256,75 reais

Inscrições: até 11 de maio pelo site

PI – Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa

São 89 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, auditor, arquiteto.

Salário: até 5 mil reais

Inscrições: até 29 de abril pelo site