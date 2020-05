Confira 35 concursos públicos para salários acima de R$ 5 mil

Para quem quer seguir carreira pública, veja os concursos públicos com inscrições abertas. As oportunidades profissionais estão espalhadas por todas as regiões do país.

Sul e Sudeste

SP – Prefeitura de Mairinque

São 116 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para procurador jurídico.

Salário: até 6.398,70 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site do Instituto Mais

SP – Prefeitura de Pedregulho

São vagas de nível médio e superior para agente de saúde, contador e médico da família.

Salário: até 9.151,91 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

SP – Prefeitura de Diadema

São 127 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para bibliotecário, biólogo, arquiteto, engenheiro agrônomo, médico veterinário, procurador, professores, psicólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Salário: até 7.463,78 reais

Inscrições: até 30 de maio pelo site

SP – Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo

São 108 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.748,10 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Quadrix

SP – Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro

São 28 vagas de nível médio, técnico e superior, com oportunidades para médicos, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde bucal.

Salário: até 10.663,50 reais

Inscrições: até 11 de junho pelo site do Instituto Mais

RJ – Prefeitura de Piraí

São 5 vagas de nível superior para médicos.

Salário: até 5.789,52 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

MG – Prefeitura de Campo Belo

São 456 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Salário: até 8.850,00 reais

Inscrições: até 7 de julho pelo site

MG – Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

São 13 vagas de nível médio e superior. Há oportunidades para contador, auxiliar técnico de fiscalização e enfermeiro fiscal.

Salário: até 5.483,19 reais

Inscrições: até 30 de junho pelo site

PR – Prefeitura de Araucária

São 14 vagas de nível médio e superior, com oportunidades para farmacêuticos e médicos.

Salário: até 13.070,82 reais

Inscrições: até 24 de maio pelo site da Fundação Fafipa

PR – Polícia Civil do Paraná

São 400 vagas de nível superior para investigador de polícia, delegado e papiloscopista.

Salário: até 18.280,05 reais

Inscrições: até 2 de junho pelo site

PR – Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS)

São 183 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 5.200,00 reais

Inscrições: até 8 de junho pelo site do Nosso Rumo

SC – Prefeitura de Piratuba

São 2 vagas de nível superior para farmacêutico e médico clínico geral.

Salário: até 10.458,26 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site

SC – Prefeitura de Jardinópolis

São 17 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 5.635,44 reais

Inscrições: até 5 de junho pelo site

SC – Prefeitura de Salete

São 9 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.830,37 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

RS – Prefeitura de Cerro Branco

São 18 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para professores, médicos e enfermeiros.

Salário: até 11.763,28 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

RS – Prefeitura e Câmara de Dona Francisca

São 39 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional.

Salário: até 10.461,15 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Capão Bonito do Sul

São 7 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para pediatra e professor de geografia.

Salário: até 7.487,39 reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site do Legalle Concursos

RS – Prefeitura de São Valentim

São 23 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, psicólogo, professor de matemática, entre outros.

Salário: até 10.679,63 reais

Inscrições: até 22 de maio pelo site

RS – Prefeitura de Jacutinga

São 11 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 12.135,00 reais

Inscrições: até 29 de maio pelo site

DF – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal

São 25 vagas de nível superior nos cargos de regulador de serviços públicos (NS) e de técnico de regulação de serviços públicos (NM).

Salário: até 10.000 reais

Inscrições: até 19 de maio pelo site

GO – Prefeitura de São Simão

São 2 vagas para procurador jurídico.

Salário: até 7.380,00 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site do Consesp

MS – Prefeitura de Santa Rita do Pardo

São 71 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 9.873,90 reais

Inscrições: até 7 de junho pelo site

MS – Prefeitura de Água Clara

São 362 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior

Salário: até 10.830,78 reais

Inscrições: até 25 de junho pelo site

MS – Prefeitura de São Gabriel do Oeste

São 43 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, psicólogo educacional, biomédico, contador, enfermeiro, entre outros.

Salário: até 18.536,94 reais

Inscrições: até até 14 de julho pelo site

MT – Prefeitura de Itanhangá

São 4 vagas de nível superior.

Salário: até 6.304,46 reais

Inscrições: até 14 de maio pelo site

Norte e Nordeste

CE – Prefeitura de Groaíras

São 72 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para técnico de enfermagem e contador.

Salário: até 5.130,98 reais

Inscrições: até 17 de maio pelo site

MA – Prefeitura de Bom Jardim

São 224 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 6.305,00 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Secretaria de Administração de Pernambuco

São 42 vagas para cadastramento de emergência de médicos para reforçar a resposta à pandemia do coronavírus.

Salário: até 9.886,16 reais

Inscrições: sem data final, é possível se inscrever pelo site

PE – Prefeitura de Moreilândia

São 74 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 10 mil reais

Inscrições: até 18 de maio pelo site

PE – Prefeitura de Gravatá

São 515 vagas de nível fundamental, médio e superior. Há oportunidades para engenheiro civil, engenheiro florestal, entre outros.

Salário: até 11.000 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Prefeitura de Santa Maria da Boa Vista

São 59 vagas de nível médio e superior.

Salário: até 9 mil reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site

PE – Prefeitura de Araçoiaba

São 370 vagas de nível fundamental, médio e superior.

Salário: até 7.500 reais

Inscrições: até 31 de maio pelo site do ADM&TEC

PB – Prefeitura de Poço Dantas

São 23 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para médico, fiscal de tributos, coordenador pedagógico e enfermeiro.

Salário: até 8.000 reais

Inscrições: até 16 de maio pelo site

PI – Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa

São 89 vagas de nível fundamental, médio e superior, com oportunidades para engenheiro civil, arquiteto, nutricionista e enfermeiro.

Salário: até 5.000 reais

Inscrições: até 15 de maio pelo site

RO – Prefeitura de Rolim de Moura

São 80 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior, com oportunidades para engenheiro civil, advogado, médico, psicólogo, entre outros.

Salário: até 7.748,55 reais

Inscrições: até 26 de maio pelo site do Ibade