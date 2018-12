Confira 3 dicas de presentes de Natal simples e que ajudam na carreira

A poucos dias do Natal, o Na Prática lista alguns opções para pedir – ou se presentear. De ferramentas a oportunidades, confira três categorias de presentes que favorecem organização, produtividade e desenvolvimento.

1 – Livros

Para uma abordagem mais equilibrada do presente e futuro, para tomar controle da carreira e para desenhar uma vida mais plena – em todos os campos.

“21 lições para o século 21” (21 Lessons for the 21st Century)

A primeira obra indicada é do professor de história Yuval Noah Harari e figura na lista dos 5 livros que Bill Gates mais gostou em 2018. Em “21 lições para o século 21”, Harari explora as grandes questões e desafios do presente, onde as mudanças são frequentes e aceleradas. “Se 2018 deixou você sobrecarregado com o estado do mundo, 21 lições oferece uma estrutura útil para processar as notícias e pensar sobre os desafios que enfrentamos”, afirma Gates.

Reinvention Roadmap: Break the Rules to Get the Job You Want and Career You Deserve

A autora de Reinvention Roadmap é Liz Ryan, fundadora e CEO da empresa de consultoria de carreira Human Workplace com trabalhos publicados pela Forbes e LinkedIn, rede social na qual ela conta com maisa de um milhão de seguidores. Seu livro é um guia prático para quem quer mudar ou alavancar a carreira.

“Design da sua vida: como criar uma vida boa e feliz” (Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life)

O terceiro livro é de autoria de dois professores do programa de design da Universidade de Stanford, Bill Burnett e Dave Evans, que estão por trás de um dos cursos mais populares da instituição: Designing Your Life. Embora a disciplina seja voltada para graduandos, o conteúdo serve para pessoas de todas as idades e fases, assim como essa obra, que foca em como aplicar princípios do design para uma vida e carreira mais satisfatórias. Para quem se interessa ainda mais pelo tópico, Stanford disponibiliza um módulo do curso, Designing Your Career, de forma online e gratuita.

2 – Cursos

O Natal pode ser uma boa época para investir em oportunidades de desenvolvimento, como cursos. A plataforma de ensino online Udemy, por exemplo, oferece possibilidades com diversos preços (até dia 20 de dezembro está com desconto – há cursos a partir de 24 reais). Entre as áreas que abrange: negócios, tecnologia da informação, software design, marketing e música.

O Na Prática também oferece opções interessantes para presente nesta época do ano. Além dos cursos presenciais, possui um focado em processos seletivos online – Processos Seletivos Na Prática Online -, que visa preparar o estudante para qualquer seleção, e outro online, de produtividade – Produtividade Na Prática Online -, para quem quer se tornar mais eficiente para alcançar todos os objetivos. Todos com qualidade garantida pela Fundação Estudar.

3 – Aplicativos

Alguns aplicativos oferecem funcionalidades vantajosas em sua versão paga – e dariam ótimos presentes de Natal. Listamos 5 deles que podem impulsionar sua produtividade ou ajudar na organização de dados e arquivos. Para quem se interessa, existem cartões de presente de diversos valores para a App Store (iOS) e para Google Play (Android). Mas vale a pena baixar as versões gratuitas para testar os serviços antes.

Todoist

Plataforma e aplicativo de gerenciamento e priorização de tarefas disponível para Android e iOS. O plano básico do Todoist é gratuito e dá acesso a aplicativos para todas as principais plataformas, e permite adicionar até 80 projetos ativos. Porém, pagando uma taxa anual de 36 dólares, o usuário pode criar mais de 200 projetos, modelos de projetos, além de comentar nas tarefas, agendar lembretes, oferece muito mais: até 200 projetos ativos, comentários de tarefas, lembretes e modelos de projetos, entre muitas outras funções.

Planner Pro

Aplicativo disponível para Android e iOS. Como o nome mostra, trata-se de um tipo de planner digital, em o usuário pode marcar eventos, criar lista de tarefas e fazer anotações. Serve como um planejador diário, semanal e mensal. Possui uma versão gratuita, mas a paga oferece mais personalização na organização, agendamento recorrente, exportação de informações e não tem anúncios, além de outras vantagens. Os planos anuais saem a partir de 7.99 dólares.

Evernote

Evernote é um software de organização de informações, com plataforma e aplicativos para iOS e Android. Ele permite armazenar, organizar, priorizar e sincronizar entre dispositivos anotações, projetos e tarefas. É possível guardar também fotos, vídeos e áudio. Possui uma versão grátis e duas pagas (uma para negócios e outra pessoal, a partir de 80 reais ao ano), que dão mais possibilidades de formatos, integração com e-mail, digitalização de cartões de visitas, suporte personalizado, e outros complementos.

Google Drive

O Google Drive é velho conhecido sistema de armazenagem de documentos em nuvem. Sua versão gratuita é bastante completa, inclusive sincroniza entre dispositivos, mas possui apenas os 15 gigabytes iniciais que as contas básicas do Google oferecem – e que precisam ser divididos entre o Gmail e o Google Photos. Com 70 reais ao ano, o usuário consegue 100 gbs e com 350 reais, 1 terabyte.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar