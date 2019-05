Concurso oferece cursos de inglês no exterior com tudo pago

Caixa Econômica Federal, realiza nesta semana (de 20 a 26 de maio) a ação “Quem sonha, poupa!”. O concurso premiará cinco jovens de 18 a 24 anos com bolsas para cursos de inglês no exterior, com valor total de R$ 100 mil (R$ 20 mil por curso).

Será premiado um jovem de cada macro-região brasileira (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte). A ação é parte da 6ª Semana Nacional da Educação Financeira (Semana ENEF). De acordo com a Febraban, o concurso tem o objetivo tanto dar aos jovens a oportunidade de estudar inglês no exterior quanto de incentivar o hábito de poupar dinheiro.

Como vai funcionar

Os interessados em participar do concurso deverão acessar o site do “Quem Sonha, Poupa!” de 20 a 26 de maio. Lá, encontrarão um questionário com 20 perguntas de múltipla escolha. As perguntas giram em torno de temas de educação financeira presentes no material didático do próprio site. E o desempenho dos internautas no questionário determinará sua qualificação.

No dia 27 de maio, os organizadores divulgarão a lista de 50 melhores colocados (10 em cada região). Além do número de perguntas corretas, ficarão na frente também os candidatos que completarem o questionário em menor tempo.

Então, até 31 de maio, os finalistas deverão enviar um vídeo de até dois minutos com um depoimento pessoal. Nele, devem dizer o que aprenderam com a ação e como pretendem aplicar o conhecimento adquirido.

Premiação

No dia 1 de julho serão divulgados os vencedores. Eles terão 18 meses a partir essa data para agendar seus cursos de inglês no exterior. O curso deverá ser feito em países de língua inglesa, a critério do ganhador, e ter duração de um mês.

O valor da bolsa será voltado para cobrir todos os custos do curso, transporte, visto e passaporte do ganhador. Segundo o regulamento do concurso, a hospedagem durante o curso de inglês no exterior será em casa de família, com café da manhã e jantar.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.