Concurso oferece 40 mil reais para monografias em finanças

Associação que reúne profissionais que atuam no mercado financeiro brasileiro presente em outros 72 países, a CFA Society Brazil está com inscrições abertas para seu prêmio de monografia em finanças.

O Prêmio CFA Society Brazil busca fomentar pesquisa e recompensar iniciativas que demonstrem o potencial do país em elaborar produtos e serviços nesta área. Para participar, é preciso se inscrever até 1º de julho (veja como abaixo!).

Vencedores serão reconhecidos e receberão até 20 mil reais da organização.

Participação no Prêmio CFA Society Brazil

O Prêmio CFA Society Brazil de Monografia em Finanças receberá artigos inéditos, em português ou inglês, que abordem situações que enfoquem a pesquisa em finanças em áreas de estrutura, desenvolvimento e inovação para os mercados financeiros e de capitais, que sejam aplicáveis ao país.

São elegíveis para a premiação profissionais que possuam graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no Brasil ou no exterior. Os artigos submetidos podem ter mais de um autor, desde que todos os participantes se inscrevam – o que pode ser feito até 1º de julho.

Para participar, os candidatos devem enviar sua monografia, ficha de inscrição preenchida e demais documentos de identificação e escolaridade para premio@cfasociety.org.br.

Benefícios

A partir de uma avaliação em banca formada por profissionais do setor e da associação, o resultado do prêmio será divulgado no site da CFA Society Brazil no dia 12 de agosto.

Os três primeiros colocados terão seus projetos publicados, além de receber certificado de reconhecimento e prêmio em dinheiro: sendo 20 mil reais para o primeiro colocado, 12 mil reais para o segundo e 8 mil reais para o terceiro lugar.