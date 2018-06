Concurso do BC para qualquer formação terá vagas de até R$ 17 mil

Cinco anos após a publicação de seu último edital, o Banco Central deve abrir em breve 230 vagas para novos servidores. A maioria delas é para analista, que pede nível superior em qualquer área de formação e oferece remuneração inicial de R$ 17.391,64.

Do total de vagas solicitadas, 30 serão destinadas a procuradores. Para essas, os salários serão de R$19.655,67, e a exigência é nível superior em Direito.

O pedido de abertura ainda tramita no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), mas a expectativa é que seja aprovado, devido à defasagem de mais de 2 mil servidores no quadro de funcionários do órgão.