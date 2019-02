Concurso de redação da ONU dá viagem a Nova York

1/16 (Thinkstock/Vladone)

São Paulo - A província do Québec, no Canadá , é um dos destinos mais populares entre os brasileiros que sonham em trabalhar no exterior. Não surpreende: há um esforço contínuo da região em estimular a entrada de profissionais qualificados de outros países - e o Brasil é um dos seus alvos prioritários. O brasileiro é um imigrante interessante por ter ser bem preparado profissionalmente e ter facilidade para se adaptar a outras culturas, diz Perla Haro Ruiz, assessora de prospecção e promoção do Ministério de Imigração, Diversidade e Inclusão do Québec. Mas as nossas "vantagens competitivas" não acabam por aí. “Comparado a outras nacionalidades, o brasileiro tem muita facilidade para aprender o francês, porque fala uma outra língua latina cheia de sons nasais, o português”, explica ela. Dominar o idioma, aliás, é o primeiro passo para se tornar elegível para a imigração. De acordo com dados oficiais, 89,5% dos brasileiros que vivem na província falam francês. Outro ponto favorável está no fato de que nossos cursos superiores e técnicos são, via de regra, bastante parecidos com os que existem no Québec, o que facilita a equivalência das profissões cá e lá. Assim, para grande parte das áreas, não é necessário revalidar o diploma obtido no Brasil. Há exceções importantes: é obrigatório o reconhecimento pelo conselho local no caso de engenheiros (veja o site da ordem) e contadores (confira o site ), por exemplo. Porém, a mera existência de um conselho profissional da sua área não implica a obrigatoriedade do registro para exercer o ofício. A lista de profissões que têm uma associação específica no Québec pode ser acessada neste site . Em 2011, havia mais de 5,7 mil brasileiros na província. Segundo Perla, esse número não para de crescer - também em função da alta demanda por profissionais de algumas áreas específicas. Navegue pelas fotos a seguir para conhecer as carreiras mais quentes na região canadense, de acordo com dados do Ministério de Imigração, Diversidade e Inclusão do Québec.