Localizada no campus da universidade Unisinos em São Leo­poldo (RS), a SAP Labs já nasceu em um ambiente jovem. O prédio, concebido para evitar desperdícios, conta com usina própria de reúso da água e certificação LEED de eficiência do uso de recursos.

Mas a preocupação com a sustentabilidade é apenas um dos fatores que atraem quem dá os primeiros passos na carreira.

No programa de estágio em TI, por exemplo, os estudantes passam por três áreas diferentes no período de dois anos. Além de acumular experiências, eles se comunicam com jovens de outros países, como Alemanha e Índia.

São alguns dos diferenciais que levaram a SAP Labs ao 7º lugar entre as Melhores Empresas para Começar a Carreira.

“A gente pode trocar e-mails e compartilhar experiências sobre nosso trabalho”, diz um deles.

O diálogo e a troca de experiências são práticas comuns na empresa. Os estagiários têm mentoria e se encontram pelo menos uma vez por mês com o gerente para conversar. Já o programa de fellowship permite aos funcionários passar de quatro a seis meses em qualquer área após um processo seletivo.

Eles podem formar grupos internos para debater diversas questões, como a diferença entre gerações. Para fomentar a discussão saudável e o acolhimento da diversidade, a companhia oferece treinamento de como dar feedback sobre comportamento entre colegas. sap.com/brazil



PONTOS POSITIVOS

O SAP Talks, novo modelo de feedback contínuo, tornou a conversa com os gestores mais fluida e produtiva para os jovens. Eles elogiam a liberdade de aprender e se desenvolver sem pressão desmedida.

PONTOS A MELHORAR

Os horários de saída do ônibus fretado poderiam ser mais diversificados. Apesar da cartela flexível de benefícios, os funcionários precisam escolher entre o Vale-Alimentação e o Vale-Refeição.