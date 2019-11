Como você está perdendo os seus dias?

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Venho falando sobre como as automações vão mudar – e já estão mudando – o mercado de trabalho e o quão importante é compreender que existe uma única coisa que não pode ser automatizada: você!

Apenas existir não tem a menor graça e não leva ninguém a um caminho de realizações, não é mesmo?

Um dos maiores desafios para a carreira e o desenvolvimento humano são os hábitos construídos dia a dia sem que sejam percebidos. Sendo assim, caímos diariamente nas armadilhas dos maus hábitos e perdemos horas valiosas de produtividade.

Vale sempre lembrar, o mercado é ágil e você precisa acompanhar esse movimento, ou acabará desatualizado!

Em Manuscritos Econômico-Filosóficos, uma de suas obras clássicas, Karl Marx diz que o ser humano tem uma grande vantagem sobre a aranha. Apesar de fazer teias maravilhosas, a aranha costuma agir igual à mãe, à avó, à bisavó, ela não muda por si só. Já o ser humano tem a capacidade de criar coisas novas e inovar a todo o momento.

Ou seja, já chegou a hora de parar de chamar seu comodismo de personalidade. A mente humana tem um poder incrível de adaptação. Logo, ela pode se adaptar ao mais do mesmo e continuar procrastinando seus sonhos, ou se empenhar em transformar seus hábitos e construir novos caminhos rumo ao seus objetivos.

Acredito em milagres, mas acredito mais ainda em fazer por merecer. Então, como estão os seus dias? Você termina o seu trabalho com a sensação de missão cumprida, ou sempre deixa algo para o dia seguinte, acumulando cada vez mais demandas?

Se você respondeu sim à segunda pergunta, te garanto, você está criando um caminho rápido para desenvolver ansiedade e frustração. E, você sabe, isso não te trará conquistas concretas.

Alcançar objetivos requer força de vontade, concentração, criatividade, saúde física e mental e um tanto de disposição.

Compreenda, o tempo está passando e ninguém pode trilhar o seu caminho profissional por você. Analise a sua rotina e identifique o que pode estar roubando a atenção do que é realmente importante.

Você responde e-mails assim que eles chegam? Isso faz com que você pare de produzir o que está fazendo a todo o instante. Finalize sua tarefa e separe momentos do dia para checar e responder suas mensagens.

O perfeito é inimigo do ótimo. A vaidade em querer apresentar algo incrível sempre retira energia e tempo de inúmeras outras tarefas que poderiam ser resolvidas enquanto você prolonga sua atenção em uma única coisa que poderia ser realizada de forma mais simples. Descomplique!

Tempo é arte e arte é se permitir seguir o fluxo. Quando as coisas não saem como você planejou, como você reage? Quanto tempo você perde tentando controlar as situações ou se frustrando com as mudanças de rumo? Criatividade é a nova produtividade. Pare de resistir aos desafios e se envolva com eles, chegar à solução será cada vez mais rápido.

O pato anda, nada e voa, mas é bem desajeitado em todas essas tarefas. Se concentre e faça apenas uma coisa por vez. Você perceberá que produz muito melhor quando se dedica a um único objetivo.

Aprenda a silenciar. Meditar diariamente não é um elemento de modismo. É uma tecnologia ancestral que chegou com força ao mercado nos últimos anos para resgatar a capacidade dos indivíduos de acalmarem a mente. Experimente passar um dia anotando tudo o que você pensa, você irá se surpreender com tantas vozes e pensamentos que te distraem a todo o momento.

Organização é fundamental. Se você se atrasa para sair de casa por nunca saber onde colocou as chaves, pode ter certeza que seu dia irá começar de forma atordoada. Organização não vale apenas para a sua caixa de e-mails. Sua casa, sua mente e sua vida profissional precisam dessa atenção.

Dê limites. Saiba dizer não às solicitações que não são da sua responsabilidade. Quem tudo quer acaba sem nada, já dizia o ditado. A necessidade de agradar a todos retira atenção das próprias realizações, afinal, você também merece esse cuidado, ok?

Minimalismo digital. Feche as redes sociais que te distraem, separe um momento do dia para se atualizar nas que te interessam e perceba quantas horas diárias você irá recuperar!

Evite conflitos. Tenha cuidado em como se comunica, procure ser claro e evitar maus entendidos. Ter de parar para ficar resolvendo situações desagradáveis não é nada produtivo. Independente do seu mau humor (acontece rs), seja gentil. Essa prática vai preservar boa parte da sua energia de ação.

Relembre suas motivações. Tenha sempre consigo um caderno com seus planos e objetivos. Acesse suas metas diariamente e se dedique para que elas se realizem. Progressos são pura construção diária. Não há como negar, você precisa fazer acontecer todos os dias.

Esses são alguns pontos simples que podem ser melhorados em cada um. Porém, com certeza você tem outros desafios, não é mesmo? Concentre-se em identificá-los e construa novos hábitos para fortalecer suas melhores capacidades.

Não há networking que possa te levar a ascender profissionalmente se você não fizer a sua parte.

Boa jornada!

