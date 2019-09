Como vai funcionar o inédito programa de trainee exclusivo para herdeiros

São Paulo – Herdeiros de empresas de gestão familiar de todo Brasil podem se inscrever em um programa de trainee exclusivo para eles. A iniciativa inédita leva o nome de Programa NEXTGEN e promoverá um intercâmbio entre os herdeiros para que possam ter experiência prática profissional fora do negócio da família.

A proposta da KFamily Business, unidade de negócios da consultoria alemã, Kienbaum, é proporcionar durante um ano uma experiência de aprendizado em local neutro para jovens que tenham graduação completa há até quatro anos em qualquer curso e faculdade. “Um ambiente sem privilégio, sem olhar de desconfiança, onde o sobrenome dele não afeta o seu desenvolvimento”, explica Juliana Costa Gonçalves, sócia da KFamily Business e idealizadora do projeto.

Jornalista de formação, Juliana contou ter sentido na pele a descrença de colegas de trabalho quando começou a carreira no jornal mineiro fundado pelo seu avô. A autoconfiança profissional veio quando rompeu o vínculo empregatício familiar, e foi trabalhar numa emissora de TV. “Ganhei autoestima”, diz. Essa experiência pessoal e as vivências na carreira em consultoria que desenvolveu acompanhando mais de 200 famílias empresárias deram a ela a sensação de que havia espaço para desenvolver o NEXTGEN.

Os herdeiros que forem selecionados também terão que abrir as portas de suas empresas a outros jovens como eles. “Eu me responsabilizo por fazer a combinação entre candidato e empresa”, diz Juliana.

Não é necessário ter experiência profissional prévia na empresa da família e não há corte por tamanho de empresa. Qualquer tamanho de negócio familiar é elegível e são 20 vagas. Pessoas do Brasil inteiro podem participar da seleção.

Como um programa de trainee convencional, o NextGen tem três pilares: desenvolvimento de plano de desenvolvimento individual, job rotation e capacitação técnica.

O plano vai identificar as necessidades de desenvolvimento e anseios do profissional por meio de metodologia de assesment desenvolvida pela Kienbaum. Sessões de coaching mensais serão ser feitas via teleconferência, os herdeiros também terão encontros de mentoria dos líderes das empresas.

A consultora também afirma que vai ajudar a desenvolver o roteiro de job rotation caso a empresa não tenha nenhuma iniciativa semelhante já que nem todas as empresas oferecem programas de trainee. “E se já tiver o herdeiro vai se adaptar ao esquema da empresa, a ideia é justamente a de um ambiente sem privilégio algum”, garante.

O salário oferecido será decido caso a caso de acordo com a política de remuneração de cada uma das empresas. Ao longo do programa estão previstas cinco semanas de capacitação técnica em São Paulo sobre temas como liderança, negociação, competências essenciais a empreendedores e finanças. As inscrições pode ser feitas até o fim do ano pelo site do NEXTGEN. Os aprovados começam a trabalhar em janeiro