Como tirar visto de estudante para os Estados Unidos?

Se você pretende estudar nos Estados Unidos, vai precisar de um visto de estudante para lá. E aí surge a questão: como tirar visto de estudante para os EUA?

Trata-se de um procedimento um pouco demorado, que exige uma série de formulários, documentos e etapas online e offline. E se você visitar o site da embaixada dos EUA no Brasil, pode acabar se assustando. Afinal, são muitas modalidades diferentes de visto!

Mas não precisa se preocupar! Abaixo, mostramos como tirar visto de estudante para os EUA em sete passos relativamente simples. Seguindo essas instruções, a solicitação pode até levar algum tempo, mas você garante que está fazendo tudo certinho. E quando o seu visto for aprovado, o seu sonho de estudar fora estará ainda mais perto da realidade! Confira:

1. Programe-se

Tirar um visto de estudante para os EUA é um processo que leva tempo. Justamente por isso, o ideal é que você se prepare o quanto antes! Se você ainda está esperando o resultado da sua application, pode ser uma boa ideia conversar com pessoas que já passaram por esse processo. Assim, elas podem dar dicas de como realizá-lo da melhor maneira possível.

Pode ser necessário, por exemplo, agendar uma entrevista durante o processo. Nesse caso, o governo dos EUA disponibiliza uma ferramenta online que informa quanto tempo esse agendamento pode levar. É uma boa ideia ficar de olho nessa estimativa, para garantir que você terá tempo de fazer todas as etapas do processo mesmo que algo atrase.

2. Seja aceito por alguma instituição de ensino

Se você quer tirar um visto de estudante para os Estados Unidos, vai precisar, primeiro, ser aceito em uma instituição de ensino. Isso porque, ao longo do processo de solicitação de visto, você precisará comprovar que já tem tudo organizado para estudar lá. Além disso, o tipo de curso que você vai fazer também determina o tipo de visto que você deve pedir.

De acordo com o site da embaixada dos EUA no Brasil, se você for fazer um curso acadêmico, como uma graduação, precisará solicitar um visto F-1. Se o curso for vinculado a uma instituição não-acadêmica (como uma empresa), então você precisará do visto M-1. Finalmente, para o caso de cursos cursos, intercâmbio de trabalho de curta duração ou cursos de pós-graduação, é necessário solicitar o visto J-1.

3. Preencha os formulários

Durante o processo de solicitação de visto de estudante, você precisará preencher e apresentar alguns formulários. Um deles é o DS-160, que precisa ser preenchido por qualquer pessoa que queira solicitar um visto para os EUA. O documento pode ser encontrado (e preenchido) neste link. Durante o preenchimento, anote o Application ID de seu formulário; assim, se você tiver algum problema, pode continuar preenchendo de onde parou. Ao completar o formulário, tire um print (ou, se possível, imprima) a página de confirmação.

Além dele, para o visto de estudante, você vai precisar preencher também um formulário chamado I-20. Esse formulário será enviado para você pela instituição de ensino na qual você foi aceito até 4 semanas depois da sua aprovação. Assim que você o receber, confira se o seu nome e outros dados pessoais estão corretos — se não, entre em contato com a instituição imediatamente para evitar problemas.

Em alguns casos, a instituição pode enviar um formulário DS-2019 em vez de um I-20. Isso varia conforme o tipo de curso a ser realizado. De qualquer maneira, o formulario também precisa ser preenchido e apresentado ao longo do processo de solicitação.

4. Pague a taxa SEVIS

A instituição de ensino na qual você vai estudar também é responsável por cadastrar você no sistema SEVIS, o sistema de estudantes e intercambistas dos EUA. Como parte desse cadastro, é necessário pagar uma taxa SEVIS de US$ 180 ou US$ 200 (dependendo, de novo, do tipo de curso a ser realizado).

O pagamento dessa taxa deve ser feito por meio deste link. Perceba que para realizar o pagamento você precisará informar a sua SEVIS ID, que aparece no formulário I-20 ou DS-2019 que a sua instituição de ensino lhe enviou. Após realizar o pagamento, certifique-se de printar ou imprimir a página de confirmação!

5. Inscreva-se no site

Depois de realizar todos esses procedimentos, você estará pronto para cadastrar-se para solicitar um visto. Para fazer isso, acesse o site de solicitação de vistos da embaixada dos EUA no Brasil e clique na opção “Apply”. Na página seguinte, escolha a segunda opção (“I have completed the U.S. Nonimmigrant Visa application (DS-160) form and I need to apply for a visa”).

Você precisará criar um cadastro no site para dar continuidade ao processo. Isso também permite que você acompanhe a sua solicitação de visto no site. Siga os passos indicados, informando números de documentos conforme necessário e respondendo com sinceridade às perguntas.

6. Realize a entrevista

Em alguns casos, pode ser necessário agendar uma entrevista para obter o visto de estudante. A entrevista acontecerá, nesses casos, no local que você marcou no formulário DS-160. O agendamento pode levar algum tempo, por isso a importância de fazer todo o processo com antecedência.

No dia da entrevista, lembre-se de se vestir bem e trazer documentos que comprovem os seus planos de estudar nos EUA, a sua condição de se sustentar financeiramente por lá durante o período de estudos e a sua intenção de voltar após a conclusão do curso. Esteja preparado para responder a perguntas como: “por que você pretende estudar nessa faculdade, e não em outras?” ou “onde você vai morar durante a sua estadia?”.

7. Acompanhe o procedimento

Depois de realizadas todas essas etapas, você conseguirá acompanhar o seu processo de solicitação de visto de estudante usando as informações com a qual se cadastrou no site da embaixada dos EUA no Brasil. Em geral, as comunicações entre a embaixada e os solicitantes de visto acontecem também por e-mail. Por isso, fique de olho na sua caixa de entrada para ver se o e-mail de confirmação chegou!

Esperamos que esse texto ajude a esclarecer suas dúvidas sobre como tirar visto de estudante para os EUA. No caso de vistos de estudante, a taxa de rejeição é relativamente baixa. Isso porque a instituição de ensino já tem contato com as embaixadas e consulados, o que facilita a troca de informações sobre os alunos. Assim, é só realizar os procedimentos e esperar!

*Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar