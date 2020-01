Como ser fluente em inglês este ano? Professora dá 5 sugestões

Se você deseja que 2020 seja o ano em que você retomará seu curso de idiomas ou atingirá a fluência que deseja e precisa, não basta apenas fazer o curso, porque o estudo de língua estrangeira é um projeto de longo prazo. Desta forma, são necessárias algumas estratégias para se manter focado em sua meta.

1. Escreva no papel

Muitos estudos já comprovaram que redigir à mão suas metas ou resoluções aumentará a probabilidade de atingi-las. Além disso, deixe esse papel em local visível ao longo de todo ano para que você mantenha o comprometimento.

2. Garanta diversão e alegria em seu estudo

As metas devem ser específicas e limitadas pelo tempo, mas estudar um idioma estrangeiro pode e deve ser leve e divertido, com conteúdo relevante para a sua realidade. Saiba escolher a escola e a modalidade de curso certas pra você! Recompense-se com pequenos prêmios a cada estágio finalizado.

3. Resoluções de mês novo, não de ano novo

Fazer uma lista de resoluções de ano novo pode parecer atraente, mas comprometer-se com algo que dura o ano todo, como fazer um curso de línguas, é uma tarefa gigantesca. Por isso, quebre sua meta macro de ser fluente em um idioma em pequenas metas que o permitirão chegar à fluência, tais como quantificar:

– As palavras novas incorporadas ao seu repertório/ vocabulário

– Os tipos de erros eliminados em seu discurso, de vocabulário, gramática e pronúncia

– Redações ou textos escritos com as palavras novas vistas em aula

– Audição de podcasts*

– Os vídeos assistidos*

– Os artigos e livros lidos*

*A intenção/ foco de aprendizado para cada uma dessas atividades é fundamental para que haja incremento em sua fluência.

Importante estabelecer um número factível para cada uma dessas pequenas metas mensais. Elas também podem ser mudadas ao longo do ano ou você pode manter essas e incluir outras.

4. Prepare-se para a mudança em sua agenda

A mudança duradoura não acontece até que sua mente esteja pronta, o que inclui ver mais pontos positivos nesta mudança do que contras. Isso requer trabalho mental. Avalie quais hábitos precisam ser deixados de lado ou apenas acomodados. Realizar um curso de idiomas requer várias outras ações e não só participar das aulas. Isso se você quiser realmente atingir a meta de fluência!

5. Avalie e compartilhe seu progresso

É muito mais fácil atingir a meta de fluência quando medimos nosso progresso no curso, não apenas com as avaliações, mas com uma participação ativa e bem-sucedida em reuniões, calls, congressos; realização de apresentações; elaboração de contratos e relatórios, tudo isso em idioma estrangeiro; viagens ao exterior etc.

Procure ser melhor a cada dia, sem a ansiedade que tem nos envolvido desde que o mundo passou a caber na palma das nossas mãos. Os obstáculos fazem parte do processo. O objetivo não é ser perfeito no idioma que escolheu e sim conseguir estabelecer uma boa comunicação, ou seja, entender e ser entendido.

Lígia Velozo Crispino, fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Graduada em Letras e Tradução pela Unibero. Curso de Business English em Boston pela ELC e extensões na área de Marketing na ESPM, FGV e Insper. Coautora do Guia de Implantação de Programas de Idiomas em empresas e autora do livro de poemas Fora da Linha. Colunista do portal Vagas Profissões. Mobilizadora cultural à frente do Sarau Conversar na Livraria Martins Fontes. Quer falar comigo? https://www.linkedin.com/in/ligiavelozocrispino/

Meu e-mail é ligia@companhiadeidiomas.com.br e Skype ligiavelozo.