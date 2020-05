Como se manter atualizado? Estes 5 sites têm cursos curtos e online

Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Você já reparou como o tempo parece passar cada vez mais rápido? De repente, quando percebemos mais um dia chegou ao final.

Na verdade, o tempo não acelerou, nós é que estamos vivendo uma realidade veloz e cheia de transformações.

Diariamente, novas tecnologias surgem e transformam nosso comportamento. O que afeta a maneira como trabalhamos e consumimos, levando as empresas a terem que se adaptar rapidamente.

Junto a isso, jovens talentos, ágeis e conectados, chegam ao mercado e a globalização convida profissionais do mundo todo a trabalharem juntos. A concorrência está acirrada, não é mesmo?

Ou seja, a sua carreira precisa acompanhar essa velocidade toda. Como você tem cuidado para que isso aconteça?

O período em que vivemos – devido a pandemia – tem exigido que as organizações sejam extremamente atualizadas, adaptáveis, e inovadoras. Mas, do que são feitas as empresas, senão de pessoas?

As vezes brinco que as organizações não são uma entidade, um personagem isolado da humanidade. Elas são um conjunto de talentos humanos! E agora, para que sobrevivam em um mercado globalizado e competitivo, se faz urgente que o Life Long Learning seja uma realidade.

O termos, em inglês, significa aprendizagem contínua e quer dizer que não podemos limitar nossos estudos apenas a um período, como em uma graduação. O conceito nos convida a aprender o tempo todo.

O sistema de educação tradicional está desatualizado e as universidades e instituições de ensino técnico também enfrentam desafios.

Acontece que, tem sido comum formações longas não acompanharem as atualizações do mercado, formando profissionais que encontram um cenário diferente do que aprenderam.

Outra questão é como adequar o tempo de trabalho e a vida pessoal a novos estudos. Então, como fazer? Bom, já que tudo tem sido rápido, a solução para esse dilema já existe!

Você já ouviu falar nas Edu Techs? São plataformas de educação digitais que oferecem estudos em um novo formato, os microlearnings.

O microlearning, ou micro aprendizado, em português, são cursos rápidos que se encaixam perfeitamente na agenda agitada dos profissionais.

Estamos tão acostumados a longas formações e livros cheios de informações que é normal questionar: um curso pequeno é capaz de ensinar com qualidade?

Os microlearnings otimizam as informações. Ou seja, respeitam o seu tempo oferecendo apenas o que é fundamental sobre o assunto que está sendo estudado.

Quando o tema complexo, eles são modulares. Porém, possuem uma inteligência que permite que cada módulo seja apresentado de forma que, ao ser concluído, o profissional já consiga colocar os conhecimentos em prática.

Além de não desgastar sua memória com informações desnecessárias, por ser digital, pode ser visto e revisto onde e quando você quiser.

As empresas estão começando a entender seu papel na educação dos profissionais e esse formato é uma tendência para que as organizações conseguigam requalificar os colaboradores.

No entanto, outra tendência importante é a autonomia e o protagonismo profissional. Você não pode ficar mais esperando que a companhia te ofereça o que você precisa para se destacar no seu trabalho. Claro, elas têm papel fundamental no seu desenvolvimento, mas você também precisa garantir o futuro que deseja por si próprio.

Então, hoje te trago essa novidade, para que você faça acontecer e crie sua jornada profissional com excelência.

Busque microlearnings que desenvolvam suas hards e softs skills e lembre-se também de estudar assuntos complementares à sua área de atuação. Diversidade de pensamento também é uma qualidade buscada pelos recrutadores atualmente.

Confira alguns sites com microlearnings confiáveis:

1. Coursera (em inglês)

2. Harvard Business School(em inglês)

3. ESPM(em português)

4. FGV Educação Executiva (em português)

5. Bettha(em português)

Bons estudos!

