Como se diferencia a melhor em Logística e Transporte no MEPT

Fazer com que os funcionários se sintam plenamente satisfeitos e motivados onde trabalham depende de uma junção de fatores. Na VLI, a melhor na categoria Logística e Transporte na edição 2019 de Melhores Empresas para Trabalhar, a chave foi apoiar-se em três grandes pilares: employer branding, com oportunidades para crescer e critérios justos para promoção na carreira; sustentabilidade e diversidade, contribuindo com a sociedade e valorizando as diferenças; e investimento em educação corporativa, para aperfeiçoamento de seus colaboradores.

O pilar educação, aliás, é um dos principais diferenciais e conta, inclusive, com uma universidade corporativa que gera resultados expressivos – só em 2018, foram 30 000 participações em treinamentos. São 100% dos líderes treinados na Escola de Liderança, 90 empregados capacitados na Escola de Novos Líderes, 500 reembolsos escolares e 42 pós-graduações em engenharia multimodal. Não à toa, a empresa é descrita como “uma grande escola” nas palavras de muitos dos funcionários.

É a quinta vez consecutiva que a VLI – especializada em soluções logísticas que integram portos, ferrovias e terminais – aparece no MEPT. Confira no vídeo a seguir por que a companhia é o grande destaque deste ano no segmento.