Como saber (antes) se a escola de idiomas vale seu dinheiro

Estamos começando mais um ano e muitas pessoas pensam em retomar ou começar a estudar inglês. Se você já tem alguma escola em mente, deve fazer algumas pesquisas antes de tomar a decisão final para não se arrepender depois.

Primeiro, você deve visitar o site e navegar por todas as páginas. Depois deve ver as redes sociais e quantos seguidores tem, que tipo de informação é postada e a frequência. Assim, você pode avaliar a presença virtual da escola.

Próximos passos são pesquisar:

No Google com o nome da escola e avalie o que aparece.

https://www.lovemondays.com.br

Mostra a satisfação dos profissionais, no caso, os professores de inglês que dão aula nas escolas.

Reclamações dos Clientes sobre problemas diversos. Há escolas que têm muitas reclamações listadas.

É possível pesquisar empresas pelo CNPJ.

O site Yahoo Respostas porque mostra muitas pessoas perguntando sobre cursos e escolas específicas.

Depois dessas pesquisas, é importante avaliar os seguintes critérios:

Metodologia de Ensino.

Material e conteúdo dos estágios.

Time de professores. Verificar como é feita a seleção e quais os requisitos para contratação. O professor é um dos pilares fundamentais do sucesso na busca por fluência no inglês.

Compromisso com o resultado.

Indicação do número de horas de estudo autônomo. Algumas escolas dizem que os alunos ficarão fluentes em menos de 2 anos, desde que eles estudem pelo menos de 2 a 3 horas por dia, além das aulas.

Duração do programa. Desconfie de cursos que prometem fluência em um prazo inferior a 600 horas, principalmente se você é iniciante ou está no nível básico de comunicação.

Formação das turmas, pois há escolas que usam o sitema multinível. No entanto, colocam alunos de níveis diferentes em uma mesma turma só para garantir a abertura de turmas e não perder clientes.

Preço da mensalidade e preço do material

Cláusula de saída. Verificar se há multa em caso de desistência ou se você terá de pagar por todo o estágio. Há escolas que fazem os alunos comprarem o material de todo o curso antes e aí, mesmo que você desista, continuará pagando pelo kit.

Se puder, converse com ex-alunos da escola. Mesmo no caso de franquias, há diferenças entre as unidades.

Estudar inglês e ter a fluência como meta é uma resolução prioritária na carreira de todas as pessoas. Foco e disciplina, com a escolha acertada de escola, garantirão ótimos resultados!