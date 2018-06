Como reter o conteúdo das aulas de idiomas? Professora explica

Você tem dificuldade para se lembrar do vocabulário novo e estruturas gramaticais que aprende nas aulas? Esquecer não é uma falha do nosso cérebro. Na verdade, esse é um processo normal e necessário. O cérebro é programado para selecionar, armazenar, resgatar e deletar informações. Esse processo de descarte é um mecanismo de defesa e de sobrevivência, uma vez que ele se livra do que não é usado, do que não precisa.

Aí que está o problema do aluno de idioma estrangeiro. Se não estudar a matéria vista em aula, o cérebro vai deletar, pois entende que aquilo não é relevante. Sendo assim, como fazer para o cérebro entender que aquele conteúdo novo é extremamente útil para a meta de fluência?

Veja essas dicas simples, conhecida pela maioria dos alunos. Porém, quase nunca colocadas em prática. Isso acontece, muitas vezes, por falta de disciplina, preguiça de estudar devido ao cansaço de um dia longo de trabalho. Deixamos o nosso cérebro agir buscando o prazer, o merecimento de assistir a um programa de TV ou a uma série ou filme na Netflix, navegar pelas várias redes sociais. Nada contra isso, com certeza, merecemos relaxar e buscar o entretenimento, a questão é que sempre priorizamos as coisas de que mais gostamos, negligenciamos e procrastinamos o que não nos dá prazer.

O estudo extraclasse é um compromisso regular, coloque na agenda. Após cada aula, você deverá:

1. Usar essa informação que foi vista. Faça frases com o vocabulário ou ponto gramatical novo.

2. Criar glossários com a explicação e sinônimos no idioma estudado.

3. Na “vida real”: escolher palavras do glossário e estruturas gramaticais para inserir na elaboração de e-mails e relatórios, apresentações e reuniões.

4. Conversar com colegas e explicar o que aprendeu.

Se você não tiver a oportunidade de usar no trabalho, busque alternativas e tente usar o que aprendeu em outros contextos pessoais. Faça uso da tecnologia a seu favor! Por fim, o diagrama e os mapas mentais apresentam a informação de uma maneira esquematizada e organizada. O cérebro assimila mais facilmente desenhos do que textos. Por isso, revisar conteúdo nesse formato facilita a compreensão e fixação. Crie esquemas ao estudar. Alguns sites bacanas para isso:

Mindmeister versão gratuita e paga, bastante conhecido Goconqr versão gratuita e paga, também tem compartilhamento de conteúdo Mindnode gratuito Coggle gratuito

Fazendo tudo isso, o seu cérebro categoriza como conteúdo útil e registra. A prática constante é a base do aprendizado e não estou falando de longas horas de estudo. Todos nós conseguimos nos organizar e dedicar 15 minutos por dia para atingir uma meta tão importante como ser fluente no inglês ou espanhol. Dois idiomas valorizados e necessários para a realização de negócios.