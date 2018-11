Como funciona um dos 150 melhores lugares para trabalhar no país

Há um ano, a Uniprime Norte do Paraná foi escolhida como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o ranking anual publicado pela revista VOCÊ S/A. Na mesma noite em que os gestores receberam a premiação em nome da companhia, cada um dos colaboradores ganhou um presente muito especial: um bolo, enviado para todas as residências, entregue em uma caixa personalizada. O objetivo era garantir que todos os colaboradores celebrassem juntos a conquista, simultaneamente e de forma que seus familiares pudessem participar.

Mais uma vez, em 2018, a Uniprime Norte do Paraná é eleita uma das 150 melhores empresas para trabalhar. A companhia, que tem aproximadamente 400 funcionários, mantém a sua política de valorizar cada um de seus colaboradores. Todos eles têm acesso aos chefes, que convivem nos mesmos espaços e estão sempre abertos ao diálogo. “Ao longo dessas duas décadas, adotamos a política de criar o melhor ambiente de trabalho possível. Os colaboradores estão sempre próximos de todos os gestores, independentemente de hierarquia”, afirma o diretor executivo Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas. Além disso, a cooperativa oferece uma série de benefícios diferenciados.

Bom ambiente

A Uniprime Norte do Paraná concede vale-transporte sem desconto em folha de pagamento. Também oferece uniformes anualmente, sem custo. As mulheres grávidas recebem modelos especiais, adaptados. Os recém-nascidos, aliás, ganham um brinde da cooperativa, que também fornece ovos de Páscoa e vale-cesta de Natal. Colaboradores e conselheiros que completam 10, 15 ou 20 anos de casa são presenteados durante um jantar especial de fim de ano. Durante a mesma festa, pacotes de viagem com direito a acompanhante são sorteados entre os funcionários.

Um dos maiores diferenciais da Uniprime Norte do Paraná é estimular os funcionários a participar ativamente dos resultados da companhia. “Aqui, todos os colaboradores são cooperados, o que aumenta o grau de satisfação em trabalhar”, diz Carlos Alberto Dorotheu Mascarenhas. “Eles vivem o dia a dia da empresa e recebem os resultados proporcionais a seu esforço porque têm participação na distribuição dos valores.”

Os colaboradores concordam. “A Uniprime proporciona uma carreira, você consegue desenvolver seu potencial aqui dentro. Eu chego todo dia motivado para trabalhar”, diz Mateus Bittencourt, gerente de TI, funcionário desde abril de 1998. “Sempre gostei muito de trabalhar na cooperativa”, reforça Juliana Olivieri, gerente de agência, que começou na empresa em 2002, como estagiária.

Rendimentos compartilhados

A Uniprime Norte do Paraná atende principalmente profissionais liberais, da área de saúde, ou empresas. Esse é um setor com grande potencial de crescimento: de acordo com o Banco Central, hoje, existem, no Brasil, 8 milhões de associados, distribuídos em 5 000 pontos de atendimento. Em 2017, a carteira de crédito aumentou 15% em relação ao ano anterior – que já havia registrado uma ascensão de 10% em relação a 2015.

Um dos principais motivos para o sucesso desse ramo de atuação é que, em uma cooperativa de crédito, os participantes não se limitam ao papel de clientes – eles são sócios. Envolvem-se ativamente na política administrativa, recebem os balanços e as prestações de contas e recuperam a parcela no rendimento anual.

Ou seja, o lucro não fica com os proprietários, mas é distribuído entre todos, proporcionalmente à movimentação financeira da pessoa. Os empréstimos são concedidos com taxas de juros competitivas, cada serviço prestado leva em conta a qualidade de vida financeira dos cooperados, e o atendimento é personalizado.

Segurança comprovada

Trata-se de um mercado seguro. Todas as oito cooperativas representadas pela Uniprime são auditadas e avaliadas segundo as normativas do Banco Central. “Seguimos as regras nacionais como qualquer outro banco, mas sem pacotes mensais de tarifas e com taxas mais competitivas”, afirma Mascarenhas. “Somos auditados pela Fitch Ratings e pela LFRating, o que leva credibilidade ao nosso cooperado”, explica.

Os participantes recebem relatórios mensais e anuais, descrevendo as atividades da cooperativa e apresentando de forma transparente os resultados. Por tudo isso, o Banco Central apontou o sistema Uniprime como referência no país. Além disso, a diretoria e o conselho fiscal são eleitos pelos próprios cooperados, o que só reforça a proximidade, o diálogo entre todos os cooperados do Uniprime.