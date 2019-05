Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

São Paulo – As duas principais portas de entrada para estudantes que desejam fazer carreira na Siemens, empresa alemã de engenharia e tecnologia, são as vagas de estágio curricular e o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT).

Este último é considerado um acelerador de carreira, pois contempla job rotation em várias áreas da companhia e uma carga alta de treinamentos. Já o programa de trainees é aberto apenas para o público interno. Tanto os estagiários do sistema tradicional como os do PDT podem concorrer a uma vaga, junto com outros funcionários recém-formados com potencial para assumir cargos de liderança.

Ao longo de 12 meses, os trainees desenvolvem um projeto de relevância para a Siemens. No final, apresentam os resultados à alta liderança. “Um dos maiores ganhos do PDT e dos trainees é a grande exposição que conseguimos ter com os executivos”, afirma um jovem.

Em geral, quem está começando a jornada na empresa se diz satisfeito. Mas existe espaço para melhorar essa experiência, já que não há tantas oportunidades de desenvolvimento para quem faz estágio curricular, e os critérios para integrar o grupo do PDT e dos trainees poderiam ser mais claros. siemens.com/br/pt

PONTOS POSITIVOS

Os estagiários são avaliados a cada seis meses e participam de uma entrevista com o gestor ao fim do contrato, quando recebem feedback consolidado de desempenho e conversam sobre uma possível efetivação.

PONTOS A MELHORAR

Na opinião dos jovens, falta retorno adequado nos processos seletivos internos. Segundo eles, alguns candidatos que não avançam no processo não recebem feedback sobre os motivos de terem sido preteridos.