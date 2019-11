Ficar offline no fim de semana estendido pode ajudar sua carreira

São Paulo – Neste fim de semana, deixaremos de atualizar as redes sociais de VOCÊ S/A e VOCÊ RH. A ideia surgiu por conta de um movimento que propõe se desconectar nos dias de descanso para aproveitar os momentos de lazer com amigos e família.

Para muitos, a vida corporativa ultrapassa os limites da empresa e chega a ocupar os fins de semana, com a justificativa de que é o preço que se paga por uma carreira bem-sucedida.

Um mito e uma motivação para a iniciativa de desconexão. Segundo uma pesquisa, publicada em agosto pela Hibou, empresa de monitoramento de mercado, 91% dos brasileiros não conseguem ficar sequer uma hora longe dos smartphones. O vício no celular é tão grande que ganhou até nome: Nomofobia ou a ansiedade e o medo irracional de não estar conectado. Outra pesquisa do LinkedIn realizada em 2018 demonstrou que nem mesmo nas férias as pessoas têm se desligado do emprego, 70% admitiram que bisbilhotam para saber o que está acontecendo.

Diante desse cenário, é cada vez mais comum pessoas que optam por recarregar as energias e se desligar do trabalho, das redes sociais e do mundo virtual que fomenta a ilusão de onipresença. Até existem lugares especializados em realizar o “detox digital”, como o Instituto Delete, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Embora a tecnologia ajude a nos comunicar, nos manter informados e contribua até para a nossa carreira, sinais indicam que é preciso cuidado. Em alguns casos, estratégias simples, como estabelecer regras de conexão, podem ajudar. Em outros, a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra é fundamental.

Por fim, o objetivo da VOCÊ S/A é ser a revista para quem quer trabalhar e viver melhor e isso inclui empoderar nossos leitores para que eles encontrem equilíbrio. Dessa forma, neste fim de semana convidamos você a postar menos e viver mais, o que acha?