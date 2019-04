Como fazer o treinamento de liderança que a equipe de Tabata Amaral fez

São Paulo – Em seu primeiro mandato, a deputada-federal Tabata Amaral (PDT) formou-se em astrofísica pela Universidade de Harvard com apoio da Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos que tem como fundador o empresário bilionário Jorge Paulo Lemann.

Uma das missões principais da fundação é desenvolver habilidades de liderança e conectar jovens ao mercado, dando suporte financeiro por meio de bolsas de estudo e também de cursos e conteúdos digitais.

Um dos treinamentos disponíveis é o Liderança Na Prática e uma versão adaptada desse curso foi realizada pela equipe do gabinete de Tabata em Brasília (DF), na semana passada. A equipe de São Paulo vai fazer o mesmo curso nesta terça-feira, 30. Indicados aos jovens, os conteúdos do treinamento apresentam o modelo de liderança defendido pela fundação e que segue três grandes eixos: sonho grande, execução e protagonismo.

“Entendo que com a oportunidade e a responsabilidade de um mandato, preciso estar comprometida em ter a melhor equipe, com as melhores habilidades, porque estamos falando de políticas públicas que norteiam nossas agendas econômicas e sociais. Não é porque estamos no setor público que não vamos ser capacitados, competitivos e prestar contas como faz o setor privado”, afirma Tabata, em nota.

Segundo Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar, o objetivo é ajudar o time da deputada a enxergar os caminhos para colocar as ideias em prática.

Curso tem foco em autoliderança

Mais de 9 mil pessoas fizeram o curso, que já completou 307 edições em todo o Brasil. Presencial, o treinamento é dividido em dois módulos e cada um deles dura um fim de semana, com um intervalo de um mês entre ambos. Nesse período de pausa, os alunos colocam em prática o que aprenderam.

No segundo módulo, a organização apresenta o pensamento de grandes líderes e ajuda os jovens a aprimorarem seus resultados, trabalhando melhorias no protagonismo profissional dos alunos. O curso é de autoliderança e serve como ferramenta de alavancagem da carreira.

O preço é 180 reais e 15% das vagas, em média, são para quem não tem condições de pagar e por isso têm 100% de subsídio. No site do curso é possível verificar as datas e cidades que receberão edições do treinamento e também fazer a pré-inscrição gratuita.