Como evitar que o mercado de trabalho seja implacável com você

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

O mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico, exigente e instável. E para manter a empregabilidade e conquistar novas chances de crescimento, é indispensável desenvolver um planejamento de carreira sólido, com atualização profissional, promovendo aprendizado contínuo para garantir conhecimentos técnicos, gerenciais e socioemocionais, essenciais para o sucesso no universo corporativo. Na era da informação, em que as mudanças organizacionais acontecem o tempo todo, é preciso manter o foco, disciplina e resiliência!

Pare e reflita!

Você conhece as tecnologias mais recentes usadas em sua profissão?

Domina todas as técnicas de trabalho, metodologias e processos atuais na sua área? Teve algum conhecimento sobre as teorias que vêm sendo criadas e comprovadas com as pesquisas acadêmicas?

É muito provável que tudo isso tenha mudado bastante desde a conclusão do seu último curso e com a competitividade cada vez mais acirrada, o dinamismo do mercado torna imprescindível a busca constante pela qualificação profissional, estando sempre atento e aberto para aprender com os diferentes estímulos que o mundo atualmente nos oferece.

É ingenuidade pensar que, uma vez que você tenha adquirido certas habilidades ou qualificações, ela permanecerá relevante para o resto da carreira. Através dos aprendizados, é possível abrir as portas profissionais e garantir grandes benefícios, como uma promoção, assumir outras atividades ou novos projetos, convites para ingressar em novas companhias, ampliação de networking, nova remuneração, além da capacidade de oferecer soluções inovadoras para a organização em que trabalha. E de que forma? Contribuindo para a redução de custos, otimização de processos, racionalização dos recursos, aumento do volume de vendas ou a satisfação e a fidelização dos clientes, com muito mais produtividade e entregas no trabalho.

É fundamental saber aplicar teorias e métodos de forma prática e eficiente. Além disso, outros aprendizados também são extremamente valiosos para o progresso na carreira, principalmente, aqueles que envolvem o desenvolvimento de competências comportamentais, tais como o equilíbrio emocional, resiliência, humildade, flexibilidade e adaptabilidade, empatia e o poder de persuasão.

Traçar um plano de carreira, que irá funcionar como um guia para direcionar ações e decisões, é importante para tirar o profissional da chamada zona de conforto. Quando estabelecemos metas e prazos, agimos com mais determinação e confiança. Leve em consideração os pontos fortes, os que ainda precisam se fortalecer, vocações, preferências, o autoconhecimento e também os objetivos pessoais e profissionais. Mas, lembre-se: o mercado de trabalho é implacável com relação à ausência de um investimento no autodesenvolvimento. Portanto, tome as rédeas de sua carreira e boa sorte!