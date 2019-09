Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Gravataí (RS) – Um dos principais elogios feitos à Android, montadora e fornecedora de peças automotivas, refere-se à qualidade de vida. Embora trabalhem em uma fábrica, com turnos e horários fixos de entrada e saída, os funcionários dizem se sentir em casa, dando destaque às recém-instaladas áreas de descanso e à liberdade para dar sugestões e conversar com os líderes.

Para os jovens, especialmente aqueles que estão estudando, o clima acolhedor é um fator importante. Eles também têm a possibilidade de pedir para trocar de turno ou fazer hora extra para compensar dias de estudo ou de prova. Para os que completarem pelo menos um ano de casa, a empresa oferece bolsas de estudo com descontos de 50% nas mensalidades.

É possível também realizar estágios curtos para conhecer, na prática, outras áreas da empresa — o funcionário do departamento administrativo pode passar 2 horas no operacional, por exemplo.

E quem quiser mudar de setor pode se candidatar a uma das vagas internas, divulgadas sempre nos murais da empresa.

E algumas dessas vagas são, inclusive, para trabalhar em unidades fora do país. O clima na companhia, aliás, vai bem: ela acabou de renovar por mais 20 anos o contrato com sua principal cliente, a GM. android-ind.com

PONTOS POSITIVOS

Benefícios como o auxílio-farmácia, que dá 40% de reembolso na compra de medicamentos, e o programa de indicação (para cada indicado contratado, o funcionário recebe um bônus) são elogiados.

PONTOS A MELHORAR

Os funcionários reivindicam uma cobertura no caminho até o local do refeitório, para os dias chuvosos, ou outro local de refeição, mais próximo da fábrica. A área de lazer poderia ser mais bem equipada.