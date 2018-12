Fortaleza – A Meireles e Freitas Cobrança Digital prevê a abertura de 70 vagas nos últimos meses de 2018. Profissionais de até 26 anos devem ficar com metade desses novos postos. A empresa foi a terceira colocada na pesquisa 45 Melhores Empresas para Começar a Carreira, da revista VOCÊ S/A.

“Queremos atrair cada vez mais jovens porque a troca de aprendizado entre gerações é muito rica”, diz Bruna Freitas, gerente de RH.

As contratações são reflexo do processo de expansão da companhia, que, no final de 2017, teve de se instalar em um prédio maior para acomodar um número superior de pessoas.

O crescimento traz desafios, entre eles o aspecto negativo das diferenças de gerações: há uma dificuldade de agradar principalmente aos mais novos com a estrutura corporativa hierárquica.

Para solucionar a questão, a Meireles e Freitas treina a liderança para fazer com que os subordinados se sintam importantes nas equipes, ao mesmo tempo que estimula os gestores a adotar uma relação de parceria informal com todos.

Outra forma de valorizar os funcionários, independentemente de cargo ou idade, é o programa de premiações aos empregados que batem metas. Eles acumulam pontos que se revertem em prêmios — como viagens e programas de lazer — ao longo do ano.

Os profissionais de mais destaque são convidados, ainda, a representar a empresa em eventos externos. meirelesefreitas.srv.br