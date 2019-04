Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Bebedouro (SP) – Na Sicoob Credicitrus, uma das maiores empregadoras da cidade paulista de Bebedouro, 2018 foi um ano de mudanças.

Além de trocas na diretoria e presidência, a maneira como a cooperativa de crédito se comunica internamente e trabalha a marca empregadora também vem passando por transformações “muito bem-vindas”, segundo um jovem profissional.

O diretor de RH, Eleandro Piovezana, dá um exemplo: antes, não era permitido tirar fotos e fazer postagens em redes sociais dentro da companhia. Neste ano, no entanto, depois de atingir uma marca histórica — 1 bilhão de reais em capital social —, a empresa mudou de ideia.

“Fizemos uma conferência com todos os funcionários, inclusive os de agência, que participaram via streaming, e convidamos todos a comemorar conosco, tirando fotos, postando, usando uma hashtag. A quantidade de interações explodiu, e a ação foi muito elogiada, principalmente pelos jovens”, conta.

Com as transformações, a percepção de aceleração de carreira, profissionalização na gestão, mais acesso ao presidente e maior rigor na meritocracia empolgaram os mais novos, que, apesar de ainda sentirem certo clima de insegurança, estão mais confiantes no próprio desenvolvimento e no da companhia. credicitrus.com.br



PONTOS POSITIVOS

O extenso pacote de benefícios é o maior atrativo da empresa para os jovens. Eles também enumeram ambiente, respeito, oportunidade de crescimento e autonomia que recebem dos gestores como pontos altos.

PONTOS A MELHORAR

Os iniciantes na carreira reclamam de falta de transparência nas promoções e reivindicam critérios mais claros. Os jovens também pedem feedback mais frequente e comunicação mais intensa e modernizada.