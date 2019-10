Como esta empresa premiada cuidou da ansiedade dos jovens funcionários

Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Porto Alegre – Para os jovens que estão começando uma carreira em tecnologia da informação, a KingHost, plataforma de hospedagem de sites, se destaca. Na área de suporte, uma das principais portas de entrada da empresa, a formação é pesada.

São cursos, treinamentos e apoio do gestor, com feed­back a cada três meses, que garantem amplo aprendizado em pouco tempo, segundo os jovens.

A nova ferramenta de gestão de carreira, chamada GoKing, foi concebida, em parte, para ajudar a lidar com a ansiedade de quem está começando. Por meio dela, os profissionais pedem feedback a qualquer hora para qualquer outro colega.

A ideia é que a carreira seja definida por cada um, sem trilhas rígidas. Para isso, as conversas com os gestores também são incentivadas. A rede interna conta ainda com uma Wiki, uma espécie de enciclopédia online com conteúdos relevantes para as diferentes áreas e que pode ser alimentada pelos próprios times.

A diversidade e a liberdade de expressão estão entre as principais exigências dos jovens da KingHost. Por isso, a empresa tem incentivado a formação de comitês internos, como o do público LGBT. As festas de fim de ano também foram alteradas para cativar o público mais novo, com a temática de seus seriados favoritos. king.host



PONTOS POSITIVOS

Quem está no começo da carreira sente que a empresa ajuda a se tornar um bom profissional ao oferecer apoio no crescimento. Os gestores são acessíveis às equipes, dando abertura para sugestões e auxílio.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens reclamam que, apesar de aprender, alcançam rápido um teto de aprendizado. Quem não quer virar gestor sente falta de opções para avançar como especialista. A bolsa de estudos não é para todos.