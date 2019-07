Como escrever uma proposta de projeto ou de trabalho em três parágrafos

Quanto mais experiente em relação ao uso da Língua, mais cautela tem o profissional: é por causa da organização de ideias que muitos negócios são selados. É por causa da educação que muitos executivos chegam a cargos máximos. O estrategista nos parágrafos tem grande poder de convencimento.

Ganha mais um sujeito fino com a palavra?

No trajeto comum do brasileiro, são raríssimos os profissionais cientes sobre a função dos parágrafos. Em simples analogia, parágrafos são “cômodos” textuais; o escritor, arquiteto deles. Sem um projeto lógico, a mensagem ficará confusa.

Para evitar desordens, faça um projeto textual em acordo ao objetivo da mensagem (apesar de óbvio isso, muitos profissionais correm o perigo do improviso e do não revisado). Exemplo: no momento de apresentar uma proposta de trabalho ou um determinado orçamento, tenha em mente o princípio textual “início-meio-fim”. Vejamos abaixo:

1º PARÁGRAFO: Boas-Vindas e Expressão de Conformidade (Conforme nossa reunião, segue anexo o orçamento…)

2º PARÁGRAFO: Diferenciais da Metodologia (Para agilizar, na primeira semana de trabalho, serão executadas as reformas…)

3º PARÁGRAFO: Conclusão Concisa (Por fim, teremos uma redução de gastos de X, Y. Muito obrigado pela confiança!)

Aqui vale uma nota: a importância dos conectores “conforme”, “para”, “por fim”. Esses ligantes garantem a didática do texto, garantem a fluidez da ideia apresentada. Como estratégia para o dia a dia, é bom ter acesso, sobre sua mesa de trabalho, a essas “palavras mágicas” da Língua (são encontradas nos capítulos gramaticais sobre Conjunção e Preposição).

Em suma, antes de redigir, faça um projeto textual, pensando em como serão os parágrafos; evite o risco de perder uma negociação por causa da falta de ordem, de clareza.

​​DIOGO ARRAIS

