Como escrever textos de impacto no Instagram

São Paulo – Em meio ao oceano de informações, palavras e parágrafos nas mídias sociais, vale muito investir no texto escrito. Além da criatividade, a organização conta muito.

Antes da produção textual, é fazer uma programação do que será exposto: durante a semana, por exemplo, perfis profissionais podem investir em textos referenciais (informativos) ou textos argumentativos, a fim de mostrar competência profissional; no fim de semana, vale (e muito!) elevar princípios humanos, como família ou crenças.

Os leitores e os ouvintes estão em busca de “soluções” para um determinado “problema”; estar disposto a compartilhar o que será útil a alguém é um caminho límpido para a conexão.

Após a seleção temática, nada mais justo do que pensar na criatividade, na originalidade das palavras, justamente para que haja destaque. Fica uma reflexão: por que determinada “postagem”, texto, tem o poder de reter a atenção?

Para ser criativo, um dos válidos caminhos está na própria Poesia, ou seja, no uso mais artístico do vocábulo, fugindo de sentenças meramente literais. Quando se toca a emoção do leitor, interações repletas de “agradecimento” e “humanismo” virão.

Em suma, é tratar muito bem a palavra, expondo uma seleção vocabular adequada a uma carreira, a uma marca. Vamos a um exemplo: em vez da repetitiva frase “Uma ótima semana a todos”, pode-se estabelecer um projeto textual:

Quem busco atingir com esse texto? Quem busco atrair para a minha página? Como posso encantar o leitor? Que referências podem ser usadas, para dar mais autoridade ao meu argumento?

Na prática, vejamos um trecho mais criativo, pensando em um profissional que usa a palavra no dia a dia:

“Ao sair de casa, fico atento sobre o poder de letras, sons e frases. Tenho como propósito fazer da minha comunicação a ponte para um mundo melhor, sendo cada vez mais gentil, estudioso e compreensivo.

Que tudo aquilo que profiro possa abraçar meus amigos, clientes e vizinhos!

Sendo ouvinte atento, comunicador vibrante, organizado e ético, cumprirei os inúmeros desafios de mais este dia.”

Além das perguntas acima propostas, o estudo sobre Redação, Gramática garantirá o que não é óbvio, trazendo ao texto muito mais admiração e originalidade.

