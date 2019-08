Como usar o Google para encontrar emprego e outras dúvidas comuns

São Paulo – Como muitos outros brasileiros em busca de recolocação, talvez você esteja procurando por um emprego e fique perdido na hora de procurar uma vaga.

A primeira solução? Fazer aquela busca básica no Google. Segundo dados do Google Trends, nos últimos seis meses, uma das principais perguntas relacionadas a “emprego” feitas pelos brasileiros no site foi “Como arrumar um emprego?”.

As questões são tão frequentes que a gigante de tecnologia já criou uma ferramenta para ajudar o usuário a filtrar e personalizar os resultados sobre vagas disponíveis no mercado.

Confira um breve tutorial de como procurar por vagas, assim como outras dúvidas sobre a busca de emprego.

Como procurar emprego? Ou como arrumar um emprego?

Duas das perguntas mais pesquisadas pelo trabalhador brasileiro. Para melhorar sua busca no Google, pesquise por “empregos” e acesse a caixa azul que já vai mostrar algumas vagas. Agora você pode seguir os passos:

1. Filtros: você pode pesquisar por uma vaga por área, como “ciência e engenharia” ou “vendas e varejo”. Também é possível tentar resultados mais específicos, como “emprego de advogado em São Paulo”.

2. Tipo de vaga: com o filtro “Tipo”, você indica se a busca deve mostrar vagas de estágio, meio período ou tempo integral.

3 . Empresas e distância: na aba “Empregado”, você pode selecionar empresas específicas que prefere trabalhar e encontrar oportunidades nelas. E também vale ajustar a distância, visualizando vagas perto da sua localização ou conferindo o tempo de deslocamento da sua casa até o local de trabalho.

4 . Vagas novas e velhas: a busca pode ser feita por data de publicação ou salvar onde você parou na busca anterior.

Se não sabe bem por onde começar, já fizemos uma matéria sobre como inovar no seu planejamento de carreira e usar Design Thinking para conseguir um emprego.

Como se comportar em uma entrevista de emprego?

Chegar a fase da entrevista de emprego é um passo importante na jornada para encontrar um emprego para chamar de seu. E é sua chance de causar uma boa primeira impressão no recrutador.

Segundo José Augusto Minarelli, presidente da Lens & Minarelli, no vídeo do Sua Carreira, o recrutador não quer saber sua história “não solicitada”. “ O bom candidato colabora para a entrevista fluir melhor”, conta o especialista.

As diretoras da Stato e da Hays contam como deixar uma impressão duradoura durante a entrevista de emprego, uma dica: essa habilidade pode ajudar a se destacar nas vagas mais competitivas.

Nesta matéria, confira as 5 dicas de como se preparar para o dia da entrevista e se sair bem. Por exemplo, tente chegar com antecedência para evitar atrasos.

E mais: fica nervoso durante a entrevista? Veja dicas do recrutador.

O que falar em uma entrevista de emprego?

A primeira coisa: evite frases batidas e mentiras. Quando um recrutador pergunta sobre seus defeitos, falar que é perfeccionista pode prejudicar sua imagem pelo simples clichê. Veja aqui outras frases para evitar.

Quer se preparar bem? Estas são as perguntas que recrutadores mais fazem em entrevistas e mais 5 perguntas bem comuns nas entrevistas no Brasil. Você pode começar pensando nas suas respostas para elas. Se quiser um desafio, treine com as perguntas em inglês usadas na entrevista para o Google.

No final das entrevistas, pode ser que o recrutador abra espaço para que o candidato também faça perguntas. E especialistas recomendam aproveitar a oportunidade, tanto para tirar dúvidas sobre a vaga ou tentar se destacar mais.

Como ganhar dinheiro?

Não é o que todos queremos no final? O salário cair na conta! E uma renda extra pode vir de diversas fontes, não apenas do emprego fixo. Vender roupas usadas, passear com cachorros e outras práticas podem trazer um complemento no orçamento. E veja a lista das 10 startups que cresceram dando renda extra a seus usuários.