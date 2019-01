Grupo Boticário

Parte da remuneração variável dos líderes do Grupo Boticário está atrelada à gestão de pes­soas. Realizada anualmente pela empresa, a pesquisa de engajamento traz um índice que mede a satisfação da equipe com a qualidade da liderança, usado para compor essa remuneração variável. É atribuição dos gestores fazer a avaliação de desempenho anual dos profissionais de seu time, que posteriormente é calibrada em três encontros anuais reunindo toda a chefia. Para os funcionários do operacional, porém, o processo seria mais justo se priorizasse competências em vez das metas das equipes. Eles também gostariam de poder discutir a nota da avaliação com seus superiores e de contar com um plano de carreira mais claro e transparente. Sempre chamados para testar e dar opiniões sobre os produtos da empresa, os empregados sugerem, ainda, a implantação de um canal formal de ideias e sugestões, que hoje são colhidas pela chamada Rede Colaborativa, formada por representantes de cada área indicados pelos líderes. Uma vez por ano, o Grupo Boticário promove o Innovation Day, evento interno com participantes das áreas de TI, relacionamento com o consumidor e comunicação, a fim de discutir tendências. | boticario.com.br | Visita: Tatiana Vaz, em Curitiba (PR)

PONTOS POSITIVOS

A empresa oferece licença-maternidade estendida, de seis meses, e licença-paternidade de 20 dias. Há programa de gestantes e sala de amamentação com congelador à disposição das funcionárias da fábrica.

PONTOS A MELHORAR

Funcionários do operacional se sentem pressionados com a sobrecarga. Muitos dizem estar trabalhando de casa ou aos fins de semana para dar conta das metas de produtividade estipuladas pela empresa.

AVON

O clima na fabricante de cosméticos Avon melhorou desde agosto, quando José Vicente Marino, ex-diretor da Natura, assumiu o comando. Atravessando um período de queda nas vendas, a companhia busca uma reviravolta. Assim como o brasileiro, o CEO global, Jan Zijderveld, também é novo na casa. Ele chegou ao cargo em fevereiro com a missão de modernizar a marca, reduzir custos operacionais e tornar o portfólio mais competitivo. Maior mercado da multinacional, o Brasil deve ser protagonista no processo — tanto que 30% da verba total de marketing (30 milhões de dólares) foi destinada ao país. O time está confiante. “É um momento de muito aprendizado”, diz um funcionário. De fato. Mesmo com os resultados aquém do esperado, o direcionamento do presidente global é não perder o foco nas pessoas. Segundo o RH, não houve cortes em treinamento. Hoje, a Avon usa a metodologia 70:20:10, em que 70% do desenvolvimento deve vir da experiência prática, 20% de feedback, coaching ou mentoring e 10% da educação formal. Segundo os empregados, a chefia é aberta, transparente e próxima dos times. No WorkDay, sistema de gestão de desempenho da organização, é possível consultar o histórico de todos os funcionários. | avon.com.br | Visita: Renata Costa, em São Paulo (SP)

PONTOS POSITIVOS

Nas áreas produtivas, um time chamado grupo da moral discute ações de melhoria no trabalho — de saúde a metas organizacionais. Quando cortou o terceiro turno das fábricas, a Avon realocou os trabalhadores.

PONTOS A MELHORAR

Há um descompasso na comunicação entre administrativo e produção. As informações chegam mais claras e estruturadas aos times do escritório. Os jovens gostariam de representar a empresa em feiras e eventos.

NIVEA

Os colaboradores da Nivea afirmam que o clima de tranquilidade na crise foi mantido graças a uma política de redução de custos estabelecida para evitar demissões. Os líderes que nunca tinham enfrentado um fechamento de ano aquém das metas receberam atenção especial. “Oferecemos coaching a eles e suas equipes para que pudessem se preparar para lidar com a frustração”, diz Mônica Longo, diretora de RH. As iniciativas, de acordo com os empregados, proporcionaram um ambiente de trabalho positivo, com a equipe unida. O fato de a comunicação interna ser fortalecida favoreceu a harmonia nas relações interpessoais. A companhia recorre aos canais próprios para divulgar assuntos relevantes antes que qualquer outro veículo o faça, exibindo inclusive as campanhas publicitárias em primeira mão aos funcionários. O acesso aos diretores e ao presidente da empresa, Christian Flumo Goetz, é garantido por meio de sessões de perguntas frequentes e sugestões e cafés da manhã de interação. Quando ocorre um desligamento de trabalhador ou o término de um contrato de estágio, o RH realiza uma entrevista para entender o que deve ser aprimorado e detectar pontos de melhoria dos gestores. | nivea.com.br | Visita: Renata Costa, em São Paulo (SP)

PONTOS POSITIVOS

As funcionárias contam com licença-maternidade de até seis meses e auxílio-creche mensal de 766,98 reais por um período de até dois anos após o retorno ao trabalho. A licença-paternidade chega a 20 dias.

PONTOS A MELHORAR

Os trabalhadores gostariam de ter gympass. Há reclamações de falta de clareza dos gestores e do excesso de instâncias para a aprovação de projetos, o que reduz a agilidade nas tomadas de decisão.