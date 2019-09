Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

Fortaleza (CE) – Pela natureza do negócio, a Amêndoas do Brasil tem um grau elevado de automação em seus processos. Mas a característica humana é visível. Além do jeito acolhedor, o RH da companhia desenvolve atividades para mostrar que se importa com a opinião dos profissionais.

Merece destaque o programa Ideação, que abre espaço para que as pessoas deem sugestões do que pode ser melhorado dentro da empresa. As ideias são apresentadas e desenvolvidas em equipe, e o acompanhamento acontece por meio de reuniões de grupo de trabalho.

Os times autores das melhores propostas ganham metade do lucro que gerarem para a companhia num período de três meses.

“A nova geração de profissionais se sente muito motivada e valorizada por essa iniciativa”, diz uma empregada. Para os jovens aprendizes recém-chegados, existe um tratamento especial: o programa de integração dura uma semana, e eles têm chance de navegar por diferentes áreas da empresa.

De olho na saúde dos colaboradores, a companhia oferece uma bateria periódica de exames completos a cada seis meses a todos os funcionários. Os resultados indicam tratamentos diversos, que envolvem médicos de diferentes especialidades, conforme a necessidade. amendoasdobrasil.com.br

PONTOS POSITIVOS

Além da criação de um programa de mentoria, que visa à formação de profissionais mais completos, os gestores são formalmente cobrados para que ajudem a desenvolver a carreira de potenciais sucessores.

PONTOS A MELHORAR

A companhia não possui ações de orientação de carreira exclusivas para o público jovem. O programa de trainee, que costumava chamar a atenção pelas atividades de capacitação, está desativado e poderia ser retomado.