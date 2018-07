Como começar a carreira em TI? Estes 10 e-books gratuitos vão ajudar

São Paulo – Com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano, a área se torna mais atraente como opção de carreira. As empresas têm alta demanda por profissionais com diversos conhecimentos técnicos, porém específicos, o que gera a dúvida: para ser bem-sucedido na área, por onde começar?

Será o caminho entender de inteligência artificial? Ou saber todas as linguagens de programação? Qual a diferença entre um analista de dados e um engenheiro de dados?

Antes de mais nada, existem três pontos importantes para saber sobre o mercado de TI: ele é mutável, tem baixa barreira de entrada e toda habilidade é importante, tanto comportamental, quanto técnica. É o que explica Ana Romeo, gerente responsável pelas Escolas de Data Science, AI e Development da Udacity.

“Os avanços tecnológicos têm se mostrado cada vez mais rápidos e as habilidades demandadas pelo mercado estão em constante evolução. Para estar preparado para isso, quem quiser seguir a carreira em tecnologia e se destacar precisa estar sempre estudando e se atualizando”, diz a gerente.

Ela também frisa a importância de possuir um portfólio para se destacar dentro do mercado competitivo de TI.

“Você precisa reunir e manter organizado tudo o que já fez, incluindo também os projetos que participou e mostrando em quais áreas é capaz de aplicar suas habilidades”, fala ela.

A gerente da Udacity vê uma nova dinâmica de trabalho com times multifuncionais nas empresas de inovação que pede que os profissionais fiquem atentos não somente ao conhecimento técnico, mas que valorizem as soft skills.

“Um profissional de tecnologia não é mais um executor. É preciso saber trabalhar em grupo, entender as necessidades do negócio, ter um bom pensamento lógico para resolução de problemas e saber colocar opiniões e ouvir feedbacks”, recomenda.

Para ajudar nessa trajetória, a especialista fez a curadoria de e-books disponíveis gratuitamente e em português na internet para a guiar os primeiros passos na área de Tecnologia. Confira:

Como iniciar sua formação em Data Science, da Udacity

O e-book mostra ao leitor as opções de carreira em ciência de dados (analistas, cientistas e engenheiros) e salários no mundo. O material apresenta também as habilidades técnicas e interpessoais que este profissional deve dominar e como se preparar para processos seletivos.

Carreira em inteligência artificial: desafios e oportunidades, da Udacity

Além de um estudo aprofundado sobre o mercado, o e-book reúne as principais pesquisas na área e entrevistas com especialistas e empresas que já estão utilizando IA em seu negócio. O material ajuda a entender as aplicações de inteligência artificial.

Panorama de salários em tecnologia 2018, da Revelo

O estudo da plataforma de recrutamento em tecnologia juntou dados de 9 mil ofertas de emprego e 100 mil candidatos. Entre as oportunidades do mercado de TI, o material destaca as carreiras com maiores salários e habilidades mais valorizadas.

Habilidades de um desenvolvedor front-end, da Udacity

Se você tem interesse na carreira de desenvolvedor front-end, este e-book pode ajudar. O e-book fala das habilidades técnicas e pessoais requisitadas pelo mercado, além das principais linguagens usadas (HTML, CSS e JavaScript), com exemplos de ferramentas e bibliotecas essenciais (como GitHub e React).

Habilidades de um cientista de dados, da Udacity

Para quem optar pela carreira de cientista de dados, a Udacity também oferece esse guia com as principais linguagens de programação usadas na área, também se aprofundando sobre as habilidade necessárias em machine learning, estatística e visualização de dados.

Retrato da desigualdade de gênero em tecnologia 2018, da Revelo

Essa pesquisa analisou mais de 100 mil candidatos e 18 mil ofertas feitas por empresas na plataforma de recrutamento Revelo. Um dos dados mostra que desenvolvedoras recebem propostas salariais 17% abaixo de seus colegas homens. Vale a leitura para se conscientizar do problema.

Glossário de marketing digital, da Udacity

O glossário vai ajudar iniciantes a navegar melhor no mundo do marketing digital, conhecendo mais de 250 termos explicados de forma prática. Ele também explica mais sobre a carreira na área e esclarece termos técnicos a respeito das ferramentas Google AdWords e Facebook Ads.

Guia para o sucesso na carreira de TI, da Catho e TI Educacional

O material mostra quais as áreas de TI mais promissoras, quais são as habilidades necessárias para a carreira e qual o perfil mais buscado pelas empresas.

O futuro do mercado de trabalho, da Fundação Estudar

O e-book comenta as tendências do mercado de trabalho e ensina ao leitor como se preparar e sair na frente. Para produzir o material, a Fundação Estudar conversou com um professor de Harvard, um ex-ministro da Economia, um pesquisador da The Economist, entre outros profissionais relevantes do mercado.

Guia de introdução à cultura de data analytics, da Aquarela

A Aquarela é uma empresa que oferece soluções em inteligência artificial e organizou dicas nesse e-book para quem quer aprender quais os fundamentos da cultura de análise de dados.