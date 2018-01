Como a pós-graduação pode impulsionar sua carreira

Se ter concluído uma graduação era um grande diferencial profissional, hoje esse é um requisito básico para conseguir muitas das vagas do mercado de trabalho. O acesso ao ensino superior no Brasil tem crescido nos últimos anos e, como consequência, os critérios de seleção aumentaram. Agora, quem tem uma pós-graduação de qualidade no currículo se destaca entre seus concorrentes.

A pós-graduação garante mais oportunidades e pode trazer um benefício financeiro para o profissional. Um levantamento feito em 2015 pela consultoria Produtive, com cerca de 400 executivos das regiões Sul e Sudeste, concluiu que profissionais que apresentavam apenas a graduação no currículo tiveram, entre 2014 e 2015, um aumento salarial nominal — ou seja, sem considerar a inflação do período — de 4,6%. Já os pós-graduados receberam um reajuste de 12,4%, acima da inflação de 2015, que foi de 10,67%, segundo o IPCA.

A exigência do mercado pela pós-graduação, segundo o professor Edson Schrot, do Centro Universitário Senac, é uma consequência da mudança no perfil do profissional que as empresas buscam. “O mercado procura por profissionais multifacetados, que saibam transitar em diversas áreas, sem perder profundidade. Por isso, a importância de cursos com visão sistêmica como os de pós-graduação, para que novos líderes possam se desenvolver”, diz.

É com essa motivação que o Centro Universitário Senac desenvolve o seu programa de pós-graduação. Atualmente, a instituição oferece mais de 100 cursos presenciais que são criados a partir das necessidades e tendências do mercado de trabalho. Além disso, o aluno aprende noções de inovação e empreendedorismo para ajudar no seu desenvolvimento pessoal em qualquer um dos cursos disponíveis.

Os caminhos após a graduação

Existem várias opções para quem pensa em avançar além da graduação. Esse desenvolvimento pode ser feito por alguns caminhos, como uma nova graduação, um curso de especialização, um mestrado ou um curso de pós-graduação.

Segundo Schrot, “sem ser uma regra absoluta, a nova graduação é útil para alguém que percebeu uma vocação após sua formação original, mesmo que tardiamente; ou se formou em uma área, mas atua em outra, como um engenheiro que trabalha em assuntos regulatórios na própria empresa.

O curso de especialização seria recomendado para quem busca por uma atualização rápida e focada em suas necessidades atuais de trabalho (exemplo: atuava em folha de pagamento e agora foi transferido para a área de educação corporativa). No caso dos mestrados, apesar do crescimento dos profissionais, o curso em sua essência é direcionado à formação de docentes e para quem tem interesse na pesquisa acadêmica.

Dando destaque à pós-graduação, o professor comenta que, de forma prática, o curso busca apresentar uma visão ampla aos discentes sobre a especialização escolhida, aumentando o seu conhecimento técnico, atualizando-os sobre tendências ou novas ferramentas e, em alguns casos, ajustando a formação ao eixo de carreira que pretendem seguir com com mais rapidez do que uma nova graduação ou outras espécies de formação educacional, como um mestrado”.

Para atender a todos esses perfis, os cursos de pós-graduação do Senac foram criados com o objetivo de abranger as mais diversas áreas, como arquitetura e urbanismo, beleza e estética, comunicação e artes, desenvolvimento social, design, educação, eventos e lazer, gastronomia, gestão e negócios, hotelaria e turismo, meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, moda, saúde e bem-estar e tecnologia da informação. Dessa forma, a instituição oferece opções para quem busca aprimorar seu conhecimento técnico ou deseja começar um novo caminho profissional.

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2018 dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Senac já estão abertas. O prazo para inscrição é até o dia 1º de março de 2018. Para se inscrever, o candidato interessado deve seguir as orientações no site da instituição.

Educação a distância

Além dos cursos presenciais, o Senac também oferece 31 cursos de pós-graduação que podem ser feitos a distância (EAD). Todos têm nota máxima na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições para o processo seletivo dos cursos de pós-graduação EAD podem ser feitas no Portal do Senac EAD (www.ead.senac.br) até o dia 1º de março de 2018. A taxa de inscrição é de 20 reais.

As novidades deste ano são os cursos de Arte-Educação, Avaliação de Impactos Ambientais e Processos de Licenciamento Ambiental, entre outros.