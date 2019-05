Este texto faz parte do anuário VOCÊ S/A – As Melhores Empresas para Começar a Carreira 2018, publicado em dezembro de 2018 (ed. 247), com informações levantadas entre os meses de junho e setembro do ano passado.

São Paulo – Desde 2017, um dos focos do programa de mentoring da Ambev, que prevê quatro encontros entre mentores e mentorados durante o ano, é aumentar a presença feminina entre os jovens que participam da seleção.

Com a iniciativa, os números já caminham para a igualdade. Em 2016, as mulheres representavam apenas 24% dos participantes do programa. No ano seguinte, o número saltou para 44%. E oportunidades para talentos não faltam na fabricante de bebidas, inclusive para quem está começando.

Além dos tradicionais programas de estágio e trainee, a empresa desenvolveu um plano de estágio exclusivo para áreas corporativas: o Next.

Nele, os jovens tornam-se donos de um projeto durante um período de seis a 12 meses, recebem treinamentos em todas as áreas da cervejaria e participam de encontros mensais com os vice-presidentes.

Durante essas reuniões, eles conhecem a trajetória dos executivos, fazem coaching reverso — em que também ensinam, e não só aprendem — e passam a ter um conselheiro, que pode ser um diretor ou gerente, para auxiliá-los nas decisões profissionais.

O objetivo é acelerar a carreira desses estagiários. No ano passado, 13 dos 33 participantes do programa de trainee vieram do Next. ambev.com.br



PONTOS POSITIVOS

Nos últimos 15 anos, a Ambev vem trabalhando para reduzir o volume de água necessário para a produção de 1 litro de bebida. o índice médio já caiu 45% de lá para cá. em 2017, por exemplo, foi 3,2% menor do que em 2016.

PONTOS A MELHORAR

Os funcionários sugerem mais atenção ao planejamento sucessório. Eles dizem que, com a alta rotatividade em algumas funções não estratégicas, o novo ocupante pode não estar preparado para assumir o cargo.