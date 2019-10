Com pegada tropical, Microsoft inaugura escritório em SP; veja fotos

Com vista panorâmica para o Parque do Povo, na zona oeste de São Paulo, os três andares do novo escritório da Microsoft refletem a transformação cultural pela qual a multinacional vem passando nos últimos anos.

“Estamos em um momento de mudança global e acreditamos que o espaço físico deve acompanhar o novo pensamento”, diz Mariana ­Hatsumura, diretora de produtividade da Microsoft.

Uma das principais viradas da companhia tem a ver com diversidade e inclusão. Por isso, em todos os pavimentos há placas em braile para deficientes visuais, baias flexíveis com regulagem de altura para deficientes motores e programas de tradução simultânea nos computadores para deficientes auditivos.

A companhia instalou ainda um banheiro unissex em cada um dos andares. Mesmo sem ter transexuais no quadro, o RH pretende atrair esses profissionais e foi um primeiro passo.

“Queremos incentivar, desde já, que o tema seja tratado com naturalidade em nossa organização”, diz Mariana. Presente em mais de 100 países, a companhia criada por Bill Gates quis valorizar a brasilidade.

Para isso, investiu em mobiliário de jovens designers brasileiros, batizou as salas de reuniões com nomes de importantes rios do país, como o Araguaia e o Amazonas, e investiu em referências nacionais.

Há um teto feito de fibra de garrafa PET que simula o movimento das águas do mar e um painel de vidro de 5 metros com areia colorida típica do Nordeste brasileiro.