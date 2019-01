Com foco em negros, Google lança pela 1ª vez estágio sem exigir inglês

São Paulo – Estão abertas as inscrições para o Next Step,um programa de estágio do Google que tem foco na atração de estudantes negros, até o próximo dia 22 de fevereiro pela plataforma Empodera

São 20 vagas para São Paulo e o objetivo da empresa é aumentar a representatividade de negros no Google Brasil. O programa terá duração de dois anos e os aprovados vão atuar em áreas como vendas, marketing, recursos humanos, financeiro, entre outras.

Pela primeira vez, a empresa retirou a exigência de inglês da lista de pré-requisitos “Estima-se que menos de 5% da população brasileira fala um segundo idioma e que essa porcentagem é expressivamente menor entre jovens negros”, diz a nota enviada à imprensa. De acordo com pesquisa da Catho, menos de 3% dos brasileiros têm fluência em inglês.

Os estagiários vão poder fazer um curso intensivo de inglês dentro do escritório do Google, e também vão contar com uma rede de suporte de funcionários da empresa que darão coaching e mentoria, além de ajudar no desenvolvimento de habilidades profissionais.

A empresa informou a EXAME que embora o foco seja a atração de negros, todos os estudantes com formação prevista entre Julho-Dezembro de 2021 e que residam na Grande São Paulo podem se inscrever e serão considerados no processo. Não há nenhuma restrição de curso ou de faculdade.

A seleção será feita por fases e estão previstos encontros presenciais e entrevistas com as equipes do Google. Confira o edital da seleção.

Não foi divulgado o valor do salário que será pago aos estagiários, mas na plataforma Love Mondays, a média salarial informada anonimamente por usuários que são funcionários e ex-funcionários da empresa é de 2.271 reais. A estimativa tem base em 40 salários divulgados.